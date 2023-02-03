行政院會6都市長為民請命　黃偉哲讚陳建仁：互動良好留正面印象

▲台南市長黃哲指出，行政院會中，大家對於陳建仁院長樂於跟地方首長溝通，留下了一個正面的印象。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對六都市長參與行政院長首度主持的行政院會，外界關心台南市長黃偉哲為民請命所提的地方需求，黃偉哲3日上午表示，藍綠市長大家都跟陳建仁院長來溝通，算是一個有良善、友善又有助益的一個溝通。

黃偉哲指出，台北市長蔣萬安提到，北北基桃的一個一日生活圈裡面通勤月票的問題，陳建仁院長就舉一反三提到了，這個除了北北基桃之外，中彰投，還有南高屏也可以適用，因此對於台南、高雄，或者這個南高屏通勤族，政府也會照顧到，補助他們的一個月票，那開發出一個通用的的月票，這樣的話大家通勤族就可以減輕負擔。

至於侯友宜市長，有提到國土計畫的問題，他有提到說新北市也已經因為國土計畫受到了地方很強烈的陳情，大概有6、700件，黃偉哲市長說，相對的對於中南部，市府也會注意到將來國土計畫在2025年，也就是在兩年後要實施，幸好有這兩年的時間，大家可以討論，因為大家都要保護農地，可是大家都不希望自己的土地被規劃成農地之後，就永遠都動不了，所以說現在是一個現實的問題，不過，侯友宜市長提出了這個問題，也值得大家深思。

黃偉哲說，盧秀燕市長提到了統籌分配稅款的問題，這也是一個沉痾，已經連續2、30年都沒有辦法修正，不管是藍執政，或是綠執政，這個部分都很難動，那她提到的就是乾脆把餅做大一點，公式先不動，那資源先多一點，這個部分也是大家可以，陳建仁院長裁示可以討論。那至於他提到疫情之後要做一些事，除全民普發6000塊之外，對於中小企業，還有商圈庶民經濟的部分，政府也要多關注，而不只是關注到「護國群山」，也要關注到「 護家群山」，因為每一個小生意，他都養活一家還有甚至他們的職員，他們的員工的好幾個家庭，所以我們要顧慮到護家群山。因此陳建仁院長就裁示，在送到立法院發6000塊的這個條例裡面要增設說，對於一個商圈跟中小企業的振興的計畫，那如果條例在4月以前通過，預算編好了之後，也可以將來實施的也可以來照顧中小企業，這是陳建仁院長給大家，不僅是台南，而且是全國性的一個對於中小企業庶民經濟的一個關注。

黃偉哲市長說，台南這個美食之都，還有觀光旅遊其實表現還不差，但是台南不能因為這樣子就認為說完全沒有問題，剛好南科也在台南，所以護國群山，事實上台南是沒問題的，但是庶民經濟也有問題，當然不能忽視，所以說他特別提出，希望他提的通案，並不是只有照顧台南，所以說這個部分，不管蔣萬安、侯友宜，或是盧秀燕，所提的是全國性的案子，所以大家相信其實2日的互動溝通的氣氛還算是蠻不錯的，大家對於陳建仁院長的樂於跟地方首長溝通，也是留下了一個正面的印象。