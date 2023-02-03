竊賊潛入情趣用品公司　偷走「24K金按摩棒」一支要價台幣55萬

▲西班牙情趣用品批發商廠區失竊，其中一款被偷的電動按摩棒是24K鍍金，要價1.7萬歐元（約新台幣55萬元）。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

西班牙境內規模最大、全歐洲第4大的情趣用品批發商「Dreamlove」宣稱，公司位於塞維亞市（Seville）附近的物流倉庫周三（1日）深夜11時41分遭竊賊潛入，共計7支金屬情趣玩具和部分現金遭竊，其中一款24K鍍金的電動按摩棒價值更是高達1.7萬歐元（約新台幣55萬元）。

綜合英國「每日郵報」、西班牙「El Confidencial」報導，情趣用品商Dreamlove在塞維亞市卡莫納（Carmona）工業園區一處占地5000平方公尺的新建總部1日失竊，包含一款售價約1.6萬至1.7萬歐元（約新台幣51.9萬至55萬元）的24K金黃金按摩棒，與另一款約價值2000至3000歐元（約新台幣6.5萬至9.7萬元）鋼鐵按摩棒在內，一共有7支金屬材質電動按摩棒不翼而飛。

▲西班牙情趣用品商Dreamlove宣稱，要價台幣55萬元的24K鍍金按摩棒也被偷。（示意圖，非失竊商品／翻攝自El Confidencial）

另外，保險箱中2.5萬歐元（約新台幣81萬元）的現金也被竊賊偷走。據報導，廠區監視器拍到3名蒙面歹徒與作案車輛，偷竊手法和2年前在同一個工業園區發生的另外2起竊案幾乎相同，歹徒先是是用柵欄擋住出入口，又切斷路燈電線，摸黑潛入工廠。Dreamlove發言人指出，由於被偷的情趣產品「很稀有且容易辨識」，估計很難私下轉手。

報導稱，Dreamlove在當地廠區配備了自動化倉儲，增加了倉庫儲存容量，74名員工每天從上午6時至晚間10時輪三班工作，至今該場已經生產1.5萬多件系列產品，使公司年營收增加1800萬歐元。過去5年來，Dreamlove每年營業額以40%的速度成長，不僅在西班牙與歐洲銷售，也將產品賣到美國、南非與香港等地。

報導補充，西班牙阿利坎特省白色海岸（Costa Blanca）2020年1月也曾發生情趣用品竊案，一名女子從店內偷走40個情趣玩具的盒子，部分轉賣給一家按摩店，另一部分則賣給在該省度假勝地的當地人。當地媒體聲稱，被偷的40個情趣用品警方約只追回一半數量，但其中許多商品追回時已經被使用過。