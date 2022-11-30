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載具刺手上！明細迸出「69元情趣用品」　本尊傻了：誰偷刷啦

網搜小組／鄺郁庭報導

有男子日前將「條碼載具」刺在手臂上，跑到超商、加油站實測，沒想到真的可以使用，引發熱論。他近日再度PO文，但不是因為沒辦法刷了，而是他在查看發票明細時，居然看到不屬於他的發票，其中一張還是買情趣用品，忍不住傻眼，「是誰偷刷我載具啦！」其他人也笑翻，「謝謝你！載具人。」

原PO在Dcard表示，他從前一直想要刺一些與眾不同的圖案在身上，後來想說每次結帳要拿出手機刷載具好麻煩，因此決定把自己手機的「條碼載具」刺在手臂上，後來實測還真的能刷。隔了幾天後，他再次在Dcard上現身，回覆自己的文章，文中貼出2張明細截圖。

▲他嫌用手機麻煩⋯竟把「條碼載具」刺身上 還真的可以用。（圖／網友授權使用）

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▲原PO把「條碼載具」刺身上，還真的可以用。（圖／翻攝自Dcard）

只見載具哥多出2張非本人消費的發票，一張是有人在百貨公司花了5千多塊買東西，另一個則是買了「銬住我的愛」情趣用品，讓他哭笑不得，直呼「欸X不是」、「是誰偷刷我載具啦？」「是誰買情趣用品刷我的載具啦！X北喔！」也隔空喊話買東西的人，「中了我真的會私藏欸！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼有人買東西用原PO的載具，讓本尊哭笑不得。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

另外，仔細查看貼文，會發現原PO已將Dcard卡稱改為，「載具人謝謝泥」，他也在留言處表示，「不是啊！要刷可以欸！但是誰買情趣用品刷我的載具啦！= =」。

看到貼文後，許多人都笑到不行，「好好笑，繼續留著貼文，中千萬的機會增加，每個人買東西都幫你刷條碼」、「推一個，超好笑，你可以看到他買了什麼東西」、「中獎機率提高了」、「謝謝你載具人，我記起來了，下次買怪怪的東西就刷你載具，男友就看不到了」、「他的伴侶可能會查載具XD」。

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