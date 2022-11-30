　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逛情趣用品店「狂聊房事」她羞炸　男友卻喊正常！釣出店員吐真相

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲男友與店員大聊房事，原PO超害羞。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣近年社會風氣開放不少，「談性」不再是讓年輕人尷尬、難以啟齒的事，一名女網友表示，跟男友約會時，對方突然說想逛情趣用品店，她一開始拒絕，但為了配合男友她最後答應了，一進到店裡後，店員熱情介紹還不斷詢問兩人的房事，讓她很害羞也很尷尬，「身體隱私都被攤開來討論」。

原PO在Dcard上發文，「跟另一半逛情趣用品店，感受很差」，約會時男友提議想去情趣用品店看看，但她覺得很怪當下便拒絕，並表示可以在網路上看，種類更多選擇更多，「但是他想到現場看實體，最後答應陪他進去店裡逛一下就出來」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一進到店內，店員很熱情向他們介紹，還跟男友當場大聊閨房之事，「喜歡使用的道具種類、有在我身上使用過哪些商品、推薦會讓我更舒服的玩具」，原PO感到很尷尬也覺得不被男友尊重，「身體隱私都被攤開來討論，於是決定先默默的離開店裡，等他聊完再會合」。

事後她跟男友反映感受不舒服，但男友卻認為到情趣用品店聊這些，是很健康的事情，「真的很頭痛也很排斥，大家真的會帶另一半到情趣用品店聊床事選玩具嗎？」

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲原PO感到不自在，但男友卻認為很正常。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

貼文一出，掀起網友討論，「聽口氣吧？如果把那些詞換成一般用品，會覺得尷尬嗎？如果他們交談時，像兄弟間那種聊黃的口吻，的確蠻不舒服的」、「那你一開始就別答應陪他進去，堅持自己的立場」、「這是一件很健康的事，但如果妳不喜歡，也要請他尊重」。

貼文還釣出情趣用品店店員回應，「我是情趣用品店的店員，站在我的角度來說，我對客人的床事一點都不感興趣，我們也不會記得妳的分享，因為我們會遇到太多客人了，只是礙於職業關係，我需要詢問你，了解你的需求，這樣我才能推薦適合你的商品，畢竟誰都不想花了幾千塊結果買到自己不愛的垃圾，沒辦法送人，不想用只能丟掉」。

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►妙管家洗衣精4000g「4瓶只要399」！添加植物茶樹油　抗菌100%

▶「佳麗寶ALLIE防曬乳」699元買1送1！秋冬更要做好防曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪　買再送蜂膠手工皂

►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」　1瓶只要16元

►氣冷雞滴雞精特價了！1749元買12包　原汁原味無添加

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／陳其邁接代理黨主席　曝3任務：謙虛面對「輸了就是輸了」
口罩禁令鬆綁　北市教育局發文各校「校慶園遊會」不可邊走邊吃
蘋果公布年度最佳App！　這款手遊最夯
快訊／民進黨組「2022大選檢討小組」　有意願的找他報名
快訊／長榮波音777滑出跑道！　「卡白雪中」畫面曝光
立委補選王鴻薇、徐巧芯表態不參加！　國民黨不辦初選直接徵召
倪暄前男友控她出軌陳晨威！　還要討60萬元賠償
70輛藍寶堅尼衝上阿里山！　遊客驚嘆：見識到有錢大爺生活

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

口罩禁令鬆綁　北市教育局發文各校「校慶園遊會」不可邊走邊吃

味全龍美日籍教練到大溪高中　傳授打跑守絕技

確診者不得投票涉違憲？監委申請調查　薛瑞元：與中選會合作面對

轟走小叔一家5口！公公要求媳婦離職「做1件事」　她超狂反擊

莫德納BA.5疫苗211萬劑「全數到貨」　至今僅接種20.8萬劑

70輛藍寶堅尼上阿里山！壯觀景象曝...遊客：見識到有錢大爺生活

快訊／首波強冷空氣開炸雨彈！北北基宜「4縣市大雨特報」

搭華航吃米其林綠星餐！「純淨蔬食」明起上線　吃美食也能顧環保

快訊／今增37死！本土+17668「僅比上周少1.0%」

元旦3天連假手刀搶票！高鐵加開114班列車　12／2開搶

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

黃子佼女兒6個月大「存款6位數」　曝金錢教育觀「她想幹嘛就幹嘛」

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

口罩禁令鬆綁　北市教育局發文各校「校慶園遊會」不可邊走邊吃

味全龍美日籍教練到大溪高中　傳授打跑守絕技

確診者不得投票涉違憲？監委申請調查　薛瑞元：與中選會合作面對

轟走小叔一家5口！公公要求媳婦離職「做1件事」　她超狂反擊

莫德納BA.5疫苗211萬劑「全數到貨」　至今僅接種20.8萬劑

70輛藍寶堅尼上阿里山！壯觀景象曝...遊客：見識到有錢大爺生活

快訊／首波強冷空氣開炸雨彈！北北基宜「4縣市大雨特報」

搭華航吃米其林綠星餐！「純淨蔬食」明起上線　吃美食也能顧環保

快訊／今增37死！本土+17668「僅比上周少1.0%」

元旦3天連假手刀搶票！高鐵加開114班列車　12／2開搶

溫朗東：高虹安可能「出境潛逃」直接逃去中國　競辦回應了

北市3大耶誕季來了！逾70處燈飾還有抽獎　「耶誕村市集」12／9開跑

快訊／接代理黨主席　陳其邁曝3任務：謙虛面對「輸了就是輸了」

金防部太武操演驗證國軍戰力！　M60A3戰車砲火力強大

嘉義縣世界愛滋日　15-34歲感染者佔59%為首要族群

微型電動二輪車到點掛牌　屏東監理站發出屏東第一牌

四寶爸歌手公開約會嫩妹！　被抓包急喊：有報備老婆了

公務員成黑社會上門狂揍男屋主　學步童搖晃上前阻止...影片看哭網友

Youbike新增「滿站增時」功能！一鍵免費多借15分鐘讓騎士找車位

後新冠疫情「青少年憂鬱增加」　專家揭「壓力3大原因」

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

生活熱門新聞

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

好市多買牛肉！她一煮驚：撿到寶　7千人狂讚

車行裝手機架要100元！大學生留負評嗆態度差

沈慧虹謝票！鍵盤柯南揪1幕　網笑：別再鞭屍

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

高顏值情侶等捷運！他「往腳下一看」震驚：好浪漫

日本神人再曝預言　這黨派2024大選贏面仍大

到日本爽買！刷台灣信用卡「掉陷阱題」多噴錢

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

熬夜恐怖下場！　媽驚：給我兒子看

更多熱門

相關新聞

條碼刺手上！明細迸出「情趣用品」網笑翻

條碼刺手上！明細迸出「情趣用品」網笑翻

有男子日前將「條碼載具」刺在手臂上，跑到超商、加油站實測，沒想到真的可以使用，引發熱論。他近日再度PO文，但不是因為沒辦法刷了，而是他在查看發票明細時，居然看到不屬於他的發票，其中一張還是買情趣用品，忍不住傻眼，「是誰偷刷我載具啦！」其他人也笑翻，「謝謝你！載具人。」

小孩子才選擇！愛情事業兩得意TOP4星座

小孩子才選擇！愛情事業兩得意TOP4星座

「老媽補助大招」誘兄妹回家　全場暴動！

「老媽補助大招」誘兄妹回家　全場暴動！

備取生傳私訊！政大妹見「可以放棄嗎」傻了

備取生傳私訊！政大妹見「可以放棄嗎」傻了

台積電新人待8個月「分紅爽拿266萬」：沒加過班

台積電新人待8個月「分紅爽拿266萬」：沒加過班

關鍵字：

感情情趣用品戀愛害羞Dcard

讀者迴響

熱門新聞

高雄里長落選人外出未歸　陳屍宮廟附近樹下

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

C羅「上帝之髮」懸案破了！

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

起底6億天后闆妹！19歲結婚6年後離婚

台積電新人待8個月「分紅爽拿266萬」：沒加過班

《捍衛戰士》男星驚傳過世！

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

不堪長期家暴折磨　妻子雙刀殺死熟睡夫

再嫁秦昊7年爆婚變！伊能靜發聲：先關心自己

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

好市多買牛肉！她一煮驚：撿到寶　7千人狂讚

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面