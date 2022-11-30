逛情趣用品店「狂聊房事」她羞炸　男友卻喊正常！釣出店員吐真相

▲男友與店員大聊房事，原PO超害羞。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣近年社會風氣開放不少，「談性」不再是讓年輕人尷尬、難以啟齒的事，一名女網友表示，跟男友約會時，對方突然說想逛情趣用品店，她一開始拒絕，但為了配合男友她最後答應了，一進到店裡後，店員熱情介紹還不斷詢問兩人的房事，讓她很害羞也很尷尬，「身體隱私都被攤開來討論」。

原PO在Dcard上發文，「跟另一半逛情趣用品店，感受很差」，約會時男友提議想去情趣用品店看看，但她覺得很怪當下便拒絕，並表示可以在網路上看，種類更多選擇更多，「但是他想到現場看實體，最後答應陪他進去店裡逛一下就出來」。

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一進到店內，店員很熱情向他們介紹，還跟男友當場大聊閨房之事，「喜歡使用的道具種類、有在我身上使用過哪些商品、推薦會讓我更舒服的玩具」，原PO感到很尷尬也覺得不被男友尊重，「身體隱私都被攤開來討論，於是決定先默默的離開店裡，等他聊完再會合」。

事後她跟男友反映感受不舒服，但男友卻認為到情趣用品店聊這些，是很健康的事情，「真的很頭痛也很排斥，大家真的會帶另一半到情趣用品店聊床事選玩具嗎？」

▲原PO感到不自在，但男友卻認為很正常。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

貼文一出，掀起網友討論，「聽口氣吧？如果把那些詞換成一般用品，會覺得尷尬嗎？如果他們交談時，像兄弟間那種聊黃的口吻，的確蠻不舒服的」、「那你一開始就別答應陪他進去，堅持自己的立場」、「這是一件很健康的事，但如果妳不喜歡，也要請他尊重」。

貼文還釣出情趣用品店店員回應，「我是情趣用品店的店員，站在我的角度來說，我對客人的床事一點都不感興趣，我們也不會記得妳的分享，因為我們會遇到太多客人了，只是礙於職業關係，我需要詢問你，了解你的需求，這樣我才能推薦適合你的商品，畢竟誰都不想花了幾千塊結果買到自己不愛的垃圾，沒辦法送人，不想用只能丟掉」。

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