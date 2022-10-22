獨／求診問「人與棒連結」用法！　寡婦羞求高潮⋯怕毀好媽媽形象

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉，曾經「開箱」情趣用品店 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名60多歲的婦人來到泌尿科診間，她不是來求診，而是要問醫師要怎麼使用「情趣用品」DIY，而且自己親自去買情趣用品，會不會是老不羞！對於這名婦人的求問，讓泌尿科女醫師張美玉非常開心，因為追求性的歡愉不僅限於男性，而且也不分年齡，她強調「追求性歡愉都是男女應該有的權利與義務」。

一名60多歲的婦人來到泌尿科女醫師張美玉的診間，張美玉醫師原本以為她是來看診，但沒想到這名婦人開口讓她嚇一跳，因為她說50多歲喪偶，已經守寡了10年，但不知道怎麼解決性慾，所以想問張美玉醫師要怎麼使用按摩棒等情趣用品，而且害怕別人知道，所以還把問題寫在手上，擔心被人覺得是老不羞或是「媽媽形象受損」，也害怕用起來不太安心，會傷害到自己。

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▲國內知名泌尿科女醫師張美玉體驗「按摩力道」 。（圖／記者吳奕靖攝）

聽完之後，張美玉醫師覺得驚訝，因為這是她當醫生快30年，第一次有女性「正面直球」對決「女性性趣」，並且和她討論，所以張美玉內心覺得高興，表示自己推廣多年「男女雙方都要重視自己的情慾方面，有了正面的影響力」。張美玉告訴這名婦人說：「一個追求高潮的女心，不管是在性或是事業，我們都希望被理解和支持」。

張美玉醫師呼籲說：「女性的性歡愉廣泛受到關注，許多過去不敢講的閨房秘密，可以拿出來跟醫生跟朋友討論，在醫界我們用很正面和肯定的態度看待求助的女性」，性是本能，但是更需要學習與磨合，這需要泌尿科醫師、婦產科醫師、精神科醫師和性治療諮商師來跨領域合作。

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉（右）強調追求性歡愉，不分性別與年齡 。（圖／記者吳奕靖攝）