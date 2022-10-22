　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／求診問「人與棒連結」用法！　寡婦羞求高潮⋯怕毀好媽媽形象

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉，教學陰蒂的正確位置 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉，曾經「開箱」情趣用品店 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名60多歲的婦人來到泌尿科診間，她不是來求診，而是要問醫師要怎麼使用「情趣用品」DIY，而且自己親自去買情趣用品，會不會是老不羞！對於這名婦人的求問，讓泌尿科女醫師張美玉非常開心，因為追求性的歡愉不僅限於男性，而且也不分年齡，她強調「追求性歡愉都是男女應該有的權利與義務」。

一名60多歲的婦人來到泌尿科女醫師張美玉的診間，張美玉醫師原本以為她是來看診，但沒想到這名婦人開口讓她嚇一跳，因為她說50多歲喪偶，已經守寡了10年，但不知道怎麼解決性慾，所以想問張美玉醫師要怎麼使用按摩棒等情趣用品，而且害怕別人知道，所以還把問題寫在手上，擔心被人覺得是老不羞或是「媽媽形象受損」，也害怕用起來不太安心，會傷害到自己。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉，教學陰蒂的正確位置 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉體驗「按摩力道」 。（圖／記者吳奕靖攝）

聽完之後，張美玉醫師覺得驚訝，因為這是她當醫生快30年，第一次有女性「正面直球」對決「女性性趣」，並且和她討論，所以張美玉內心覺得高興，表示自己推廣多年「男女雙方都要重視自己的情慾方面，有了正面的影響力」。張美玉告訴這名婦人說：「一個追求高潮的女心，不管是在性或是事業，我們都希望被理解和支持」。

張美玉醫師呼籲說：「女性的性歡愉廣泛受到關注，許多過去不敢講的閨房秘密，可以拿出來跟醫生跟朋友討論，在醫界我們用很正面和肯定的態度看待求助的女性」，性是本能，但是更需要學習與磨合，這需要泌尿科醫師、婦產科醫師、精神科醫師和性治療諮商師來跨領域合作。

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉，教學陰蒂的正確位置 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉（右）強調追求性歡愉，不分性別與年齡 。（圖／記者吳奕靖攝）

►韓國cocodor「花栗鼠」擴香超可愛！買一送一才423元

ET快訊
曾寶儀禮服「倒V字高衩」！　美腿全都露
一開場主持「秀超流利英文」！楊小黎學霸起底…網讚爆：口條好棒
快訊／5縣市大雨特報續發！　下到明天「降雨熱區曝」
LIVE／4戲劇女神爭視后！　金鐘紅毯登場
快訊／狂賀！富邦接手首冠　鋒總率隊擊退兄弟3勝1敗封王
普丁若炸水壩「破壞力等同原子彈」！　澤倫斯基急了
名嘴驚爆「主動脈剝離14cm」！　隨時會走已交代後事
人妻極樂2男喊：好想被你X　「解鎖超多」懷孕了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／5縣市大雨特報續發！下到明天「降雨熱區曝」

獨／求診問「人與棒連結」用法！　寡婦羞求高潮⋯怕毀好媽媽形象

放寬7+7讓確診者投票！莊人祥曝「兩方向」：修改病例通報定義

霜降報到進入燥秋！宜平補多曬太陽　醫：2穴位按摩秋季養生

獨／內衣女神「激辣深V」餵包！2千來一口　她頭香⋯老公曝求生慾

1歲童染疫半個月爆7症狀！MIS-C+細支氣管炎　還檢出呼吸道融合病毒

研發首套即時疫情監測系統　崔富強獲頒大同大學傑出校友

公務員女友自爆「婚後不想工作」　交往3個月辭職：男生要大器

快訊／死亡+52！最年輕20多歲男「發病到死亡僅4天」　死因曝光

快訊／今本土+35601「連3天跌破4萬」　另增52死

恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人

小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

台7線女「失蹤前身影」曝　與母最後通話：身子很冷

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

AKIRA壓軸「直奔台上頒獎」　全中文致詞：我是第一代姐夫

8旬老師傅打開百年保險櫃　花40分鐘揭彰化「黃金傳說」

碰瓷騎士沿路緊貼貨車　下秒上演慢動作綜藝摔

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

相機自拍棒突斷掉落海！　魚兒意外入鏡成水中美景

橘色惡魔魅力橫掃全台！ 5分鐘「有笑有淚」全紀錄

快訊／5縣市大雨特報續發！下到明天「降雨熱區曝」

獨／求診問「人與棒連結」用法！　寡婦羞求高潮⋯怕毀好媽媽形象

放寬7+7讓確診者投票！莊人祥曝「兩方向」：修改病例通報定義

霜降報到進入燥秋！宜平補多曬太陽　醫：2穴位按摩秋季養生

獨／內衣女神「激辣深V」餵包！2千來一口　她頭香⋯老公曝求生慾

1歲童染疫半個月爆7症狀！MIS-C+細支氣管炎　還檢出呼吸道融合病毒

研發首套即時疫情監測系統　崔富強獲頒大同大學傑出校友

公務員女友自爆「婚後不想工作」　交往3個月辭職：男生要大器

快訊／死亡+52！最年輕20多歲男「發病到死亡僅4天」　死因曝光

快訊／今本土+35601「連3天跌破4萬」　另增52死

陳其邁「再拼4年」大會變小夜市　最大咖要來了…600警維持秩序

金鐘獎／曾寶儀杏色禮服「倒V字高衩」超仙！　網盛讚：美哭

馬自達變福特！台積電員工變造車牌躲查緝　「0改成8」被逮下場慘

20車手連環撞畫面曝！多人腦震盪、骨折　日本自由車公路賽急喊卡

金鐘獎／一開場主持「秀超流利英文」！楊小黎學霸起底…網讚爆：口條好棒

鄭宏輝怒轟邱顯智惡意貼標籤　「從來不曾在苗栗擁有不動產」

妙齡女偕男同事包廂內%%...事後控性侵　還原真相「原來如此」

快訊／5縣市大雨特報續發！下到明天「降雨熱區曝」

只差金曲就大滿貫！林柏宏想唱主題曲　慘被導演打槍：有別的人選

花花首發聲「不介意3人對質」！遭疑挑撥劉雨柔、楊皓如：清者自清

生活熱門新聞

外甥來家裡玩突安靜！他見絕望一幕崩潰

快訊／12:38發生規模4.5地震！最大震度3級

尪外遇「全職媽媽想離婚」要孩監護權　律師吐真心話

兄弟象迷妹「炸裂激抖」11秒！網友神出本尊IG

婚禮播玖壹壹「這首歌」！奶奶一聽氣炸

恩客暈船娶了！妻4年忍不住...他翻一包套套崩潰

麥當勞為了他「早上9點做炸雞、薯條」　理由感動萬人

快訊／死亡+52！最年輕20多歲男「發病到死亡僅4天」

蔡尚樺「擠到紅腫」　鄉民：擠成這樣不好看

「4生肖」年底大翻身！愛情、事業、財運一路發

正妹「上空」擼貓影片爆紅！本尊是中文老師

唾棄廖老大！老闆怒改「最難喝的飲料」開幕更紅

FB祝生日「8成跟你不熟」　她曝1管道：才是熟人

命理師曝「明天2類人注意」：容易車關見血光

更多熱門

相關新聞

內衣女神「激辣深V」餵包！2000來一口　她頭香⋯老公求生慾

內衣女神「激辣深V」餵包！2000來一口　她頭香⋯老公求生慾

被「內衣女神」拐拐餵食一口麵包的代價是多少？高雄市就有一家韓式手撕麵包店就找來拐拐，只要購買滿2千元就能讓拐拐餵一口，結果搶到頭香是女粉絲，一口氣砸4000塊就是要讓拐拐餵上一口，不過有趣的是，這位女粉絲的老公只負責拍照，就算記者幫忙爭取福利，他還是紅著臉拒絕，可見求生慾望有多強烈。

高雄小貨車失控衝上分隔島　車頭撞毀駕駛受傷

高雄小貨車失控衝上分隔島　車頭撞毀駕駛受傷

高雄男深夜猛尻「顏射」下場慘

高雄男深夜猛尻「顏射」下場慘

隱匿足跡遭罰30萬成功撤罰單　高市衛生局再提上訴

隱匿足跡遭罰30萬成功撤罰單　高市衛生局再提上訴

即／高雄驚悚車禍！騎士連人卡輪下慘死

即／高雄驚悚車禍！騎士連人卡輪下慘死

關鍵字：

高雄泌尿寡婦按摩棒情趣用品高潮

讀者迴響

熱門新聞

劉雨柔、楊皓如正式撕破臉！深夜爆哭：這就妳水準

蔡尚樺爆乳過頭道歉了！鬆口認「我很後悔」

父親臨終前告知水缸有便當盒　子女打開痛哭

醫示警：「這1位置痛」小心是胃癌！有3症狀已中末期

外甥來家裡玩突安靜！他見絕望一幕崩潰

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

趙小僑女兒3月大確診疑腦炎「緊急送ICU」！

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

WHO警告：XBB免疫逃脫「史上最強」

人夫車震小三吸到破皮　辯在吃麵

7寶媽剛懷孕「6孩子全確診」　孩子命名公式意外曝光

知名YouTube女演奏家「裸照瘋傳」　恐怖前男友下場慘

1000瓶精液混尿！「終極宅男」噁屋曝光

快訊／12:38發生規模4.5地震！最大震度3級

尪外遇「全職媽媽想離婚」要孩監護權　律師吐真心話

更多

最夯影音

更多
恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人

恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人
小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

台7線女「失蹤前身影」曝　與母最後通話：身子很冷

台7線女「失蹤前身影」曝　與母最後通話：身子很冷

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

AKIRA壓軸「直奔台上頒獎」　全中文致詞：我是第一代姐夫

AKIRA壓軸「直奔台上頒獎」　全中文致詞：我是第一代姐夫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面