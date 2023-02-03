立春來了！命理師警告「8禁忌」別觸犯　否則一整年沒好運

▲到了立春，將正式進入黑兔年。（示意圖／翻攝自Shutterstock）

圖文／CTWANT

隨著24節氣中的「立春」即將在明（4）日來臨，終於要正式告別水虎年進入黑兔年，《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》也在臉書發文分享「立春」的8大禁忌，包括不能搬家、理髮和看病等。

1.出嫁的女子最好不要回娘家：

[廣告]請繼續往下閱讀...

因為不能把婆家美好春天的運氣帶回娘家，這會影響婆家的好運氣，立春乃一年剛開始最重要的一天，因忙碌需要幫忙，且春歸娘家，又一春，有要再嫁人的意思。

2.不要搬家：

立春是新舊能量的交接之日，不可以搬家，以免破壞能量。且一年正剛開始，搬家就代表動盪，這樣怎麼會有安穩的日子呢。

3.不可與人吵架、爭執：

這會使得立春的好運被破壞，而且會蔓延一整年，所以盡量以和為貴。

4.不理髮：

古時認為頭髮就如同大地的草木，在草木正要萌芽時期，若將它剪去，則會影響生長，所以不該在立春萌芽之日，剪斷它的生機。

5.不看病：

古時候覺得立春是個好節日，在這時若看病會觸霉頭，這樣會一整年都沒有好運氣。

6.不要躺著：

在春暖之日，陽氣正要興起，氣溫開始回升的時候，要養成活動筋骨的習慣，促進血液循環，才能保持身體的健康。

7.不可劇烈運動：

立春是一年的開始，正是開始養生的時刻，若太過激烈運動，會損耗陽氣，對養生不利，緩和運動即可。

8.不要沉迷遊戲：

一年之計在於春，在一年的剛開始，就只顧著玩樂，而不懂得開始為這一年打拚，這樣是沒有辦法成就大事業的。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 扯！偷車賊竟趁車主買咖啡之際 將車從苗栗開到台中

▸ 印度神童再拋新預言：2023將有6大危機 點名中國大陸爆這嚴重問題

▸ 黛妃32封親筆信估價478萬元 她曝「手機遭監聽」！親揭痛心離婚內幕