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小三通有望常態化恢復！邱太三：「專案」已不在下一步方案

▲▼陸委會主委邱太三出席2023大陸台商春節聯誼活動。（圖／記者李毓康攝）

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡紹堅／台北報導

「小三通」春節專案將於2月6日結束，後續方案備受關注。對此，陸委會主委邱太三2日表示，下一步的方案這幾天就要做確認了，會儘速來參考，常態化也是方案之一，「專案已沒在方案裡面了，簡單講就是會往前走！」

▼「小三通」春節專案僅限金馬民眾及陸配、陸生等搭乘。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼今(8日)是小三通專案復航的第2天，有許多旅客往返金門和廈門。（圖／記者林名揚翻攝）

邱太三當天出席了「2023大陸台商春節聯誼活動」，並在接受媒體訪問時提到，小三通截至2月1日，整體總人數是3594位，其中包含國人、陸配、陸生，以及其他人道專案部分。馬祖部分大概有295位。整體的陽性確診率從第一天的將近19%，降至現在只有2%，「這都是很好的評估現象。」

邱太三指出，陸委會已經根據現有狀況，寫了一些評估方案，要報請上面，邀請交通部、衛福部、疾管署等相關部會討論，「我想，以這樣的基礎，未來我們當然會朝向常態化處理，就不是只有專案了。」

邱太三強調，小三通的下一步方案這幾天就要做確認了，會儘速來參考，常態化也是方案之一，「我就直白講，專案是已經沒有在這個方案裡面了，簡單講就是會往前走，這樣夠明確了吧！」

▼總統蔡英文、經濟部長王美花、陸委會主委邱太三、海基會代理董事長許勝雄出席「2023大陸台商春節聯誼活動」。（圖／記者李毓康攝）

▲▼蔡英文與經濟部長王美花(左一)、陸委會主委邱太三(右一)、海基會代理董事長許勝雄(左二)一同出席2023大陸台商春節聯誼活動。（圖／記者李毓康攝）

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