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小三通入境陽性率首度掛零！「擴大開放對象」陸委會2月初評估

▲▼疾管署副署長、指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長、指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者楊惠琪／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24日）說明COVID-19最新疫情發展，針對1月22日自中國入境來台旅客，採檢陽性率仍維持低點，僅有2.8%；而經由金馬春節交通專案入境旅客（小三通），採檢陽性率更首度掛零。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，中國疫情已過高峰，陸委會預估2月初就會開會討論是否擴大的開放對象。

因應中國大陸疫情，從今年1/1零時起實施為期一個月（1/1~1/31）的「中國航班乘客加強檢疫專案」，針對中國北京、上海、成都、廈門4個直航航線入境以及金馬地區民眾春節交通專案乘客，入境時必須在機場或港口進行唾液PCR篩檢，同時配合7天自主防疫及自我篩檢。陽性率首日約25%，稍有起伏後持續下降中。

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▲▼中國大陸入境落地PCR採檢，指揮中心公布1/22陽性率。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞今表示，今天公布的自中國入境來台旅客採檢陽性率持續下降，金馬陽性率也首度掛零，這與中國從一月中旬開始，疫情從高峰持續下降的趨勢有關，因此，從中國入境的台商、我國旅客陽性率也持續下降，專案檢測將持續到本月底，農曆春節過後也會進一步討論，是否延長檢測時間或適度調整。

而往返金門、廈門的小三通，今年1月7日復航，採專案申請方式，第一階段以金馬地區民眾優先，一般台商與旅客仍無法使用，並持續開放至2月6日。

羅一鈞指出，考量中國疫情已過高峰，小三通陽性率也首度掛零，將成為陸委會二月初討論是否擴大金馬專案對象的重要依據，當然也會一併考量金馬地區的醫療與採檢量能，以及目前也是中國春節期間，年後收假會不會有第二波疫情高峰，也要持續觀察。

▲▼中國大陸入境落地PCR採檢，指揮中心公布1/22陽性率。（圖／指揮中心提供）

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