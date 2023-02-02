陸喊恢復直航點　兩岸事務人士：藉台灣要求他國鬆綁對中管制

▲中國近日拋出恢復兩岸航線營運引熱議。（示意圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖、陶本和／台北報導

中國大陸近日拋出金酒解禁、恢復兩岸航線正常營運，更提出恢復16個直航的航點規劃。對此，熟悉兩岸事務人士分析，陸方此舉想藉台灣開放航點，來要求其他國家鬆綁對中的邊境管制；而台企聯幹部也施壓，對新上任的閣揆陳建仁「以商逼政」，打擊台灣人對政府信心。

國台辦發言人朱鳳蓮1日表示，中國航空主管部門已致函台灣，表示兩岸疫情趨緩，是恢復航運的有利時機，可優先考慮恢復廣州等16個兩岸直航點；無獨有偶，商總主席賴正鎰也表示，台商最期盼儘快恢復兩岸直航航點，並喊話蔡政府需再增加武漢、南京、青島、重慶等10個直航城市，加速開放大陸觀光客來台旅遊。

然而，世界衛生組織日前才要求大陸透明疫情資訊，以免全球疫情風險再次升高，各國也還在管制對大陸邊境。

一位熟悉兩岸事務人士受訪時指出，北京政府選在台商春節聯誼活動前一天，宣佈開放16個航點，緊接著賴正鎰等人也提出同樣的倡議，要求政府加速開放，再增10個直航點。

他分析，當各國還在對大陸邊境管制之際，中共選在「台商春節聯誼活動」前一天發布要開16個航點，再加上特定團體呼籲，在近期台企聯幹部少見動員，喊話台政府開放更多交流，評估是想藉由台灣開放航點，來要求歐美各國鬆綁對中的邊境管制；同時，也對台灣新的陳內閣進行「以商逼政」，形塑政府無力救疫後經濟，打擊台灣人民對政府的信心。

對於近期的兩岸互動，綠營涉兩岸事務人士說，國民黨立委陳玉珍在跟大陸國台辦主任宋濤會面後，宣布金酒解禁，且上演「兩岸同屬一條根」戲碼，以及中共在台商春節聯誼活動前夕，宣布要開16個航點的訊息，不免令人疑惑背後動機。

熟稔兩岸事務人士也指出，其實大陸政府要讓各國鬆綁管制，最好也最簡單的方法，就是把境內疫情的資訊透明化即可。

▼國民黨金門立委陳玉珍赴廈門，與國台辦主任宋濤會面。（圖／翻攝陳玉珍臉書）