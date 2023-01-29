金酒輸陸已解禁　陳玉珍曝廈門會談結果：小三通復航狀況平穩

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳玉珍及金門縣長陳福海於春節期間拜會廈門，與陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌等人會面，討論金酒輸陸及2月6日小三通專案復航後，如何通航等相關事宜。陳玉珍29日表示，目前金酒輸陸已解禁，而小三通專案復航狀況一切平穩，並未出現醫療負荷過重等情況。至於能否進一步擴大，讓台商也能透過小三通進出大陸，則有待後續繼續努力。

此次陪同宋濤前往廈門的人，包括國台辦副主任潘賢掌、國台辦秘書局局長楊毅、國台辦經濟局局長張世宏、國台辦交流局局長黃文濤、國台辦宣傳局處長劉曉丹、福建省當地省台港澳辦主任林文生、及廈門市台辦主任劉金柱等人。而金門方面，除陳福海縣長、陳玉珍立委外，還有副縣長李文良、金酒董事長謝世杰、金湖鎮鎭長陳文顧，縣議員陳錦偉議員及陳志龍前議員等人出席。

針對金酒輸陸問題，宋濤29日宣布該問題已獲得徹底解決，大陸海關總署已解禁放行；另對小三通專案復航後的規劃，大陸方面也持續增加檢疫設備及相關措施，做好疫情把關工作，讓兩岸互動交流愈趨活絡正常化。

陳玉珍今日也表示，即使當前兩岸關係氣氛不佳，但還是要去面對問題，與其坐在那裡乾瞪眼，不如直接行動，透過兩岸溝通來減少誤解的發生，進而產生正面良性的互動。因此，她利用餐敘的機會，當面致送宋濤「金門一條根」，寓意「兩岸同屬一條根」，應多交流溝通，才能共榮發展，讓金門經濟愈來愈好。

陳玉珍說，團隊昨晚抵達廈門後，潘賢掌便在晚間宴請他們一行人，而在餐敘期間，雙方也聚焦討論2月6日小三通專案復航後，如何繼續健康有序的通航及進一步擴大方案等問題。

陳玉珍透露，福建省將對小三通通航的各港口投入更多檢疫設備，讓每一位透過小三通前往台灣的旅客，更能確保其健康安全，同時降低金馬醫療量能負擔。目前為止專案復航狀況一切平穩，並未出現醫療負荷過重或無法預期的情況。她也強調，2月6日小三通會繼續通航，至於能否進一步擴大，讓台商未來也能透過小三通進出大陸，則有待後續繼續努力。

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者宋良義攝）

