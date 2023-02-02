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盧秀燕連任首季經濟指標11冠　台中建照核准樓地板面積傲全台

▲▼盧秀燕連任首季經濟指標11冠　台中建照核准樓地板面積傲全台。（圖／台中市經濟發展局提供）

地方中心／綜合報導

開春最新經濟指標成績出爐，台中市金兔年喜傳捷報，去年第四季囊括全國11項經濟指標奪冠，其中，核發建照樓地板面積指標首登榜單，核准樓地板面積達603萬平方公尺，高居六都之冠。經發局長張峯源表示，營造產業素有經濟「火車頭工業」之稱，對GDP有一定貢獻，建照核發量及核准樓地板面積是景氣變動趨勢重要訊號，因此核發建照樓地板面積奪冠深具意義。

經發局強調，台中市長盧秀燕自108年上任到110年以來，短短幾年營利事業銷售額大幅增加逾8,000億，顯示投資台中「有賺錢」，投資環境備受企業青睞，更挾破280萬人口紅利龐大消費市場吸引百貨零售業陸續插旗，加上市府持續透過購物節振興民生經濟、重大建設改善投資環境，雙管齊下注入經濟動能，讓台中公司、商業登記持續蓬勃成長，經濟屢創高峰，打造宜居幸福城市。

張峯源表示，根據內政部去年截至11月統計資料顯示，台中核發建照高達2,425件，核准樓地板面積達603萬平方公尺，高居六都之冠，遠超過其他城市逾百萬平方公尺。台中因坐擁區位地利優勢及產業群聚效應，加上捷運、快速道路等各項交通建設陸續完工，區域發展如雨後春筍快速崛起，工商業蓬勃發展持續吸引投資湧入，進而帶動房地市場熱度，建照請照量、核准樓地板面積都大幅成長。

經發局表示，除營造業表現亮眼外，製造業也呈現穩定成長趨勢。自108年底至去年12月，台中市新登記工廠家數累計達4,116家，特登工廠輔導更是成績斐然，從108年3月受理申請以來，在市府密集投入輔導、審件、影片教學等多元宣傳下，特定工廠登記及納管累計准件數達6793件、未登工廠改善計畫累計收件數達5334件，雙雙奪下六都第一，展現市府力拼工廠合法化的魄力與績效。

最能彰顯企業擴產動能的「經濟部投資台灣三大方案」，中央迄今核定通過的台中廠商家數已高達265家，也是每季始終穩坐全國第一的指標。

經發局補充，除了營造業、製造業各項指標奪冠外，去年第四季公司、商業指標也持續亮眼，相較前年同期，商業登記家數新增4,360家、成長率3.54%；商業登記資本額成長10.4億元、成長率4.59%；公司登記家數也成長3,982家。

（台中市經濟發展局　廣告）

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