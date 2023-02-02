6都市長齊聚行政院會　盧秀燕讚陳建仁：比預期有耐心

記者崔至雲／台北報導

新任行政院長陳建仁今（2）日首度邀請6都市長列席行政院會，台中市長盧秀燕特地帶著「2023世界棒球經典賽（WBC）」邀請函，邀請陳建仁出席棒球經典賽。盧秀燕在會後提到，這次與陳建仁的會議，六都首長都有充分表達不同意見，「比我預期更有誠意、更有耐心」，這是新的開始、好的開始，希望未來能持續下去。





▲國民黨籍六都市長張善政、侯友宜、盧秀燕、蔣萬安於行政院會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

行政院會過去曾邀請6都首長列席，2年多來因疫情而未再邀請，今天是新內閣上任首次行政院會，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁和台南市長黃偉哲都有出席。陳建仁也在行政院會後也與6都首長舉行茶敘。

6都首長結束茶敘後接受媒體訪問，盧秀燕提到，今天是新閣揆召開的第一次院會，也是疫情後的第一次院會，六都市長心情都一樣，很高興行政院再次邀請他們參加行，行政院會結束後，陳建仁也很有誠意的特別與六都首長召開會後會，聆聽六都意見，解決六都問題，很感謝陳建仁的用心。

盧秀燕表示，經過兩次會議下來，六都都有表達不同意見、看法、需求，「今天陳院長的表現，比我預期更有誠意、很有耐心」，陳仔細聆聽他們的意見。盧認為很好，這是新的開始，也是好的開始，但是希望以後這份充分、耐心、誠懇的溝通可以接續下去。

盧秀燕指出，今天兩場會議，六都都有表達建議，他們也會靜待中央解決問題給予回應，接下來是定期會，會把握機會反應意見，爭取需求。

對於盧特別送上「2023世界棒球經典賽（WBC）」邀請函給陳建仁，盧秀燕說，台中最近要舉辦大規模世界棒球賽，中華隊的比賽都是在台中進行，這是全球性活動，希望台灣、台中能夠透過這樣的國際賽事，增加全球能見度，她代表台中市政府，邀請大家一起到台中參與盛會。

