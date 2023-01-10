台中家長歡呼！不排富育兒津貼首度發放　市府春節前發4.4億紅包

▲台中家長歡呼！市長盧秀燕宣布，春節前發出4.4億不排富育兒津貼。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

讓家長安心過年！中央新制育兒津貼及托育補助今年開始不排富，台中市長盧秀燕今（10）日在市政會議上宣布，因應過年，台中市的育兒津貼在提早在年前發放，0到6歲幼兒依胎次不同發放5000元至7000元不等的育兒津貼，因取消排富而受益人數計1.2萬人，總計全市0至6歲每月受益人數超過9萬人，預計年前發出4億4000多萬元紅包給家長。

盧秀燕表示，按慣例育兒津貼在每月的月底發放，但今年為了讓家長安心過年，市府決定提早在農曆年前發放；此外，為減輕家長負擔，今年還有一些新措施，包括育兒津貼及托育補助全面發放，今年1月起取消所得稅稅率20％的排富限制，還有5歲至入國民小學前的就學補助，原本只補助念私立幼兒園的幼生，現在也補助未就讀幼兒園的孩童，符合上述條件的家庭，向幼兒戶籍所在地區公所申請即可。

社會局說明，台中市政府的生育津貼由一胎1萬元倍增為一胎2萬元，針對育有0至12歲兒童的市民，更加碼推出「台中市育兒租金補貼」，育有1名子女補助4,000元、2名補助8000元、3名以上補助1萬2000元，讓家長敢生敢養。

教育局補充，中央為保障幼教服務人員福利，穩定師資以利長留久任，今年為幼教服務人員加薪，教保費由每月900元提高至2000元，全市合計約有5700名幼教服務人員受惠。