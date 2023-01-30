跟啦啦隊超胸女神一起新春團拜！　盧秀燕談新閣揆給「3多」

記者游瓊華／台中報導

行政院長陳建仁率領的新內閣將在明天正式上路，台中市長盧秀燕今天主持市府新春團拜時重申，副總統陳建仁首次擔任閣揆，「新手上路，大家應該多給一點包容、多點時間、多些祝福」。另外，對於中國在過年期間解禁63家台灣食品輸中，盧秀燕表示，很高興有這樣的消息，畢竟台灣係以出口為導向的國家，任何市場的開通或打通都是好事。

▲跟中信女孩一起新春團拜！盧秀燕談新閣揆透露，新手上路要多給一點包容、時間及祝福。（圖／記者游瓊華攝）



▲過往受疫情影響，盧秀燕都是網路團拜，這是第二次實體新春團拜。（圖／記者游瓊華攝）



今天是盧秀燕上任以來第二次實體新春團拜，她提到過去受到疫情影響，過去四年來僅主持過一次實體新春團拜，之後都改網路團拜，這次是第二次實體團拜，她也格外珍惜。

▲盧秀燕上午行程滿檔，連趕三場新春團拜，圖為前往台中市議會團拜。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕上午一連趕3場團拜，包括台中市政府、台中市議會以及陽明大樓團拜。在市府團拜時，市府也邀請中華職棒3名中信女孩參加，包括身材火辣的短今、貴貴與妮可等，一起宣傳3月將上場的世界棒球經典賽、亞錦賽，以及下週舉行的中台灣燈會。

媒體詢問，內閣成員有不少人留任，盧秀燕特別強調說，陳建仁前副總統第1次擔任行政院長，新手上路多給時間、包容，希望行政團隊都能運作平安順利，這樣才是國家之福。