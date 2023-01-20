連假首日盧秀燕視察交通場站疏運　談新內閣：要輕政治、重民生

▲春節連假首日盧秀燕視察交通場站疏運，談新內閣，她強調須「輕政治、重民生」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

今（20）日為春節連續假期首日，位於烏日區的高鐵台中站作為台中對外重要交通門戶，近日人車潮湧現，台中市長盧秀燕也前往高鐵台中站視察交通疏運情形，並與準備乘車民眾拜年、發送市長小紅包。另談及行政院長蘇貞昌率內閣總辭，盧秀燕表示，蘇院長過去四年「沒有功勞、也有苦勞」，新內閣一定要「輕政治、重民生」，讓民眾休養生息。

盧秀燕指出，應該跟蘇貞昌說聲謝謝、也祝福他；而她自己對於未來閣揆更加期待，因為在今年是總統蔡英文最後一年任期內，希望總統能慎重思考，所徵詢出來的閣揆，一定要「輕政治、重民生」，中央政府認真拚經濟、拚民生、照顧民眾、減少政治，讓民眾休養生息、國家繁榮，好好發展經濟及持續進步。

▲今年春節假期長且早，有些民眾提早返鄉、出遊，人流、車潮分散，盧秀燕笑稱，應該多放假。（圖／記者游瓊華翻攝）

連假長達10天，返鄉踴躍，盧秀燕視察後表示，由於今年春節假期長且早，有些民眾提早返鄉、出遊，人流、車潮分散，相較往年交通狀況好很多，她更打趣笑說，以後過年應該都放長一點，達分流效果。

不過她也強調，台中市是全國第二大城，也是全國最重要的中心節點，交通負荷較重，為讓民眾過好年、維持交通順暢，高鐵、捷運已啟動疏運措施，市府相關單位也全員出動堅守崗位，隨時科技檢討調整並臨機應變，儘管各單位已計畫縝密，但可能偶有狀況，如豐勢路市府已超前部署，中央卻白天畫線調整，致路段有些微塞車，市府會與公路總局協調，並向民眾加強宣導交通疏運措施。