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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

院會請鄭文燦當窗口　侯友宜讚「對地方嫻熟」：能快速解決問題

記者崔至雲／台北報導

新任行政院長陳建仁今（2）日首度邀請6都市長列席參與行政院會，新北市長侯友宜會後接受媒體受訪時提到，會議中他特別建請陳建仁指派副院長鄭文燦來做六都溝通的窗口，希望在跨部會協調上有更好的反應機制，隨時來解決各地方不同的需求。他也讚鄭文燦，對地方首長的相關事務很嫻熟，未來有這樣的角色，才能了解地方需求所在，未來執行事務上也有更好的準備。

▲新北市長侯友宜於行政院會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜於行政院會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜指出，六都首長已經有3年沒有參加行政院會，六都首長把握這樣的機會跟各部會首長充分溝通，每個首長需求不一樣，但是謝謝院長及各部會首， 讓大家都有充分表達很多不同議題，也許有些議題不能第一時間解決，但希望可以在事後再來開更詳細的會議來檢討，透過這樣的討論、溝通的機制，中央、地方同心協力，為國家、為人民共同謀福利，讓國家建設可以更順利，「這是好的開始，希望可以持續」。

侯友宜也說，剛剛他在會中也提到，希望未來不一定要等行政院開會的時候大家才能提出意見、才能執行，因此建請陳建仁指派鄭文燦當跨部會溝通的窗口，未來在跨部會協調上有更好的反應機制，隨時來解決各地方不同的需求希望可以解決問題。

侯友宜說，尤其台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁都比較遠，未來只要來台北，就可以直接與鄭文燦溝通協調，快速的解決問題，相信做好溝通協調，才能快速的反應解決民眾的問題，這才是大家努力的方向，未來大家共好，不管是交通運輸、經濟產業、人員、財政的分配都有良善的溝通的方式。

而侯友宜在接受媒體聯訪前特別與鄭文燦聊天，媒體問到是否在溝通什麼？侯友宜也說，他跟鄭文燦認識很久了，鄭文燦對地方首長的相關事務很嫻熟，未來在有需要溝通的時候，他能快速了解地方需求。

侯友宜舉例，像會議上，他有提到國土計畫法中的一級產業與環境保護要如何共存，這其中農林漁牧確實碰到了很多困難，而他才剛提，鄭文燦就很清楚，未來有這樣的角色在中央，對於合作有很大的幫助，因此剛剛特別跟鄭文燦說不好意思，請他當窗口，希望有他在、加上又有內政部長林右昌在，北北基桃首長的問題一定都能快速做足準備，未來在做事上有更好的溝通。
 

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