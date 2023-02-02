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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

院會提「北北基桃」交通月票　蔣萬安：期待中央兌現承諾

記者崔至雲／台北報導

陳建仁上任組閣後今（2）日是首次邀集六都首長出席行政院會，在行政院會結束，陳建仁也邀請六都市長進行茶敘。市長們皆表示，「是個好的開始」，希望良善溝通保持下去。台北市長蔣萬安提到，今天感受到陳建仁和部會首長滿滿的誠意，會議上也特別提出北北基桃交通月票，期待中央兌現承諾。

▲台北市長蔣萬安於行政院會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安於行政院會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

行政院會過去曾邀請6都首長列席，2年多來因疫情而未再邀請，今天是新內閣上任首次行政院會，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁和台南市長黃偉哲都有出席。陳建仁也在行政院會後也與6都首長舉辦茶敘。

蔣萬安提到，今天感受到陳建仁和部會首長滿滿的誠意，來參加院會最主要目的，希望把市民朋友關心的重大議題，帶來中央跟行政院各部會溝通討論。

蔣萬安說，他第一個發言時就提出北北基桃交通月票，期待中央兌現承諾，盡快整合中央管轄的交通運具，並且在財源上給予足夠支持，很高興得到其他市長的認同，很感謝陳建仁以及各部會的積極回應，會後會進行深入討論、交換意見。

蔣萬安也說，今院會非常順利，的確把市民朋友心聲真實呈現給中央，未來中央地方通力合作，一起照顧市民權益。
 

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