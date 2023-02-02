陳內閣首次院會　陳其邁讚陳建仁有誠意、鄭文燦懂地方

▲高雄市長陳其邁於行政院會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

新任行政院長陳建仁2日召開首次行政院會，邀請六都市長列席。高雄市長陳其邁會後受訪表示，今天陳院長展現非常高的誠意，且副院長鄭文燦從地方來、了解地方的需求，由他擔任聯繫窗口，對於未來面對經濟與國際情勢挑戰，鄭都能迅速解決地方跟中央碰到攸關民生等等相關事項，這非常好。

陳其邁表示，今天開玩笑說從位置最前面的副院長位子，越坐越遠、坐到末端，代表從行政院到地方。他說，今天陳院長展現非常高的誠意，副院長鄭文燦從地方來，了解地方的需求跟地方推動施政的困難、解決民眾困難面對的一些狀況。

陳其邁提到，今天陳建仁院長也特別指示副院長鄭文燦擔任協調窗口，有時候地方首長有需求涉及到跨部會，要一個部會、一個部會溝通會碰到問題，所以中央由鄭文燦來擔任窗口，可以迅速有效的解決民眾問題。

接著陳其邁說，面對今年不管是地緣政治、國際經濟、升息、俄烏戰爭，通膨等等挑戰，情勢對台灣非常嚴峻，假如沒辦法即時解決民眾的困難、減輕弱勢家庭的負擔，未來會是一個相當大的困難，所以行政院能夠由鄭文燦迅速解決地方跟中央碰到攸關民生等等相關事項，這非常好。

陳其邁指出，陳院長也特別強調，施政不分藍綠、建設不分黨派，其實地方政府在施政上確實也是如此，六都首長共通性的問題差異不大，碰到的問題都是一樣，所以個別的不管是區域或是各城市碰到的問題，有個好的交換意見平台。

陳其邁說，對於凝聚不管財政、經濟跟交通或是區域發展，都非常有幫助，謝謝陳院長能邀請，形成制度性溝通管道，對於推動整體國家建設是好事。