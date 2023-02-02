男子欲見其子最後一面　白河警尋回失聯6年遊子返家奔喪

▲台南市警白河分局警方成立專案小組，協助尋回失聯近6年遊子，苦勸返家奔喪，完成其父親臨終心願。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局接獲轄區民眾張男報稱，其兄病危最後心願是希望能見到6年前離家出走之兒子，願警方能協助查尋，勸其返家見父親最後一面，完成臨終心願，警方聽聞立即成立專案小組，最後透過通訊軟體「LINE」聯繫上，對方在警方勸導下願意返家，完成父親最後遺願，並感謝警方為民服務的熱忱。

白河分局東原派出所日前執行「社區警政再出發」工作，落實社區警政時，接獲轄區民眾緊急請求協助，民眾稱兄目前病危，最後心願是希冀能見到六年前離家出走之兒子，返家見其父親最後一面，東原所與偵查隊接獲立即成立專案小組，隊長劉文棋立即指派同仁搜尋，經調查發現張男2017年離家出走後，長期在台中市活動但居無定所，警方請求張男友人及其前蔡姓雇主協助幫忙，並請台中市大雅分局警方協助協尋，惟撥打張男手機號碼，一直無人接聽，劉隊長嘗試各種方法與張男聯繫，惟均無法如願。

最後臨機一動，利用張男電話號碼加LINE方式來聯繫，一開始張男誤以為警方是詐騙集團，正想封鎖之際，劉隊長立即告知他是白河分局偵查隊隊長，不是詐騙集團，其父目前病危急需其返家見最後一面，在警方循循善誘勸導下，終於軟化張男心防，於1月31日返家奔喪，完成其父親臨終心願。

白河分局分局長洪宏榮表示，同仁落實「社區警政」，秉持敏感度，積極熱忱協助民眾，給予民眾適當溫暖協助，並在受理失蹤人口之際，至張家訪視慰問，關懷家屬，給予民眾溫暖，正是「社區警政再出發」之具體表現，期盼員警持續努力追查各種可能的線索，竭盡所能找尋失蹤人口，為家屬圓一個團聚的夢。