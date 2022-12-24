環警監聯合稽查　白河警全力取締改裝噪音車輛

▲白河警分局結合環保局、新營、麻豆監理站及交通警察大隊共同執行聯合稽查，24日上午於東山區市174線橫路休息站攔查大型重型機車46輛，其中噪音檢測7輛，交通違規11件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為守護市民生活安寧及交通安全，白河警分局結合環保局、新營、麻豆監理站及交通警察大隊共同執行聯合稽查，打擊高噪音車輛擾寧行為，24日上午於東山區市174線橫路休息站攔查大型重型機車46輛，其中噪音檢測7輛，交通違規11件。

台南市市道174線、175線山路蜿蜒、起伏，吸引重機族車聚，沿途有著名景點「東山咖啡公路」，警方發現近期大型重機車有增加趨勢，且經常有騎乘改裝車呼嘯在道路上，沿途居民因車輛改裝噪音不堪其擾。

警方依道交處罰條例舉發車輛電系設備擅自變更零件及車輛設備規格不符1件、車輛電系設備改裝7件、無照駕駛3件；另環保局依噪音管制法檢測排氣管噪音不合格2輛，限期複檢改善。依噪音管制法第26條規定，車輛噪音超過標準者，將處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，不合格車輛仍須改善至複驗合格為止。

白河警分局呼籲，請民眾勿為了自身喜好，隨意改裝車輛，既花錢改裝又遭環保局開罰，還得另花時間回指定處所再次檢驗，不但擾人清夢，自身也得不償失。



另外，歡迎民眾也加入抓噪行列，發現噪音車輛請協助記錄下車號、地點、時間、妨害安寧事實及違規證據資料（影像、照片），至行政院環境保護署噪音車檢舉網站（https://reurl.cc/9po2ba）檢舉，環保局將依法辦理並通知到檢。