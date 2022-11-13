台南「打獵6人眾」闖農舍！寵物豬慘成肉塊　警嚴辦最高罰200萬元

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南白河6名男子日前闖入私人農舍，放狗獵殺寵物豬後，將遺體帶走肢解成肉塊，讓飼主看到滿地血直接崩潰。對此，警方偵辦掌握6名男子，全案依加重竊盜罪、動保法送辦，最高可處200萬元罰金。

飼主表示，他半年前花費12000元購買公母寵物豬，從小養到大，沒想到自己的農舍8日被多名男子帶狗、持刀闖入，心愛的寵物豬也被追殺到豬舍內躲藏，但仍被當場殺死，以扛及拖行的方式帶走。然而，警方給出是「竊盜案」的回應讓他無法接受，因此上網PO文抱怨。

▲▼台南6人闖入農舍獵殺寵物豬。（圖／翻攝爆料公社）



對此，警方表示，飼主11日報案後就立刻追查，2小時內掌握涉案人車輛，循線在嘉義縣中埔鄉陸續查獲張姓犯嫌等6人到案及查扣相關證物，而寵物豬已被肢解成肉塊；此外，犯嫌也坦承，他們帶著狗從破壞農地後方闖入，看到狗在追捕才動手獵殺並帶回獵物。

警方指出，張嫌等6人侵入住宅並結夥3人以上，涉犯刑法加重竊盜罪，可處6月以上5年以下有期徒刑。另有關飼養豬隻遭殺害部分，則依刑法毀損罪及動物保護法併移送台南地檢署偵辦。

台南市動保處指出，本案已違反動物保護法第6條規定，可依據動物保護法第25條規定處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上2百萬元以下罰金。相關法律規定如下：動物保護法第6條：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。」；動物保護法第25條有下列情事之一者，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上2百萬元以下罰金：一、違反第5條第2項、第6條或第12條第1項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完