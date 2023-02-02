快訊／官方定調「15歲高中生之死」為自殺　錄音筆2段留言成鐵證

▲江西少年胡鑫宇命案今日公布最終調查結果。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

針對爭議不斷的江西少年胡鑫宇命案，江西省官方今（2）日上午10時舉行記者會，發布全案最終調查情況，並回答記者提問。記者會公布最終調查結果稱，「認定胡鑫宇為自縊死亡，屍體發現地為原始第一現場。」另外，官方表示，胡鑫宇錄音筆內容無合成和篡改情況，錄音筆中有兩段音頻表達自殺意願。

據《央視新聞》報導，2月2日，胡鑫宇事件調查公布最終調查情況，記者會上宣布，在國內權威刑事技術專家現場指導下，省、市、縣公安機關聯合工作專班通過開展調查訪問、現場勘查、屍體檢驗、物證檢驗鑑定等工作，認定胡某宇為自縊死亡，屍體發現地為原始第一現場。

▲遺體發現現場。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者會指出，經公安部鑑定中心對錄音筆內音頻文件進行恢復，與胡某宇生前留存的語音進行聲紋比對，結合調查情況，確定在現場提取封存的錄音筆為胡某宇持有使用，錄音內容不存在人為合成、篡改情況。2022年10月14日17時40分、23時08分胡某宇錄制的兩段音頻清晰表達了自殺意願。

此前，年僅15歲、就讀高一的江西省上饒市鉛山縣少年胡鑫宇，2022年10月14日在校園內離奇消失在監視器範圍後宣告失蹤，各方搜尋未果。今年1月28日，鉛山一座糧庫的保全人員赫然在倉庫附近找到一具被指用鞋帶縊吊的遺骸，並發現錄音筆。當地警方調查後直指這是胡鑫宇的骸骨，距離失蹤已達106天。

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