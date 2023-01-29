高中生走出宿舍失蹤106天「吊屍樹上」　姊想見遺體被阻：都爛了

▲高中生失蹤106天吊屍樹上，姐想見遺體被阻：都爛了。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者許力方／綜合報導

江西省「胡鑫宇失蹤案」宣告突破，消失106天的15歲高中男生胡鑫宇28日被發現，警方接獲村民通報，在他就讀的學校旁樹林，找到縊吊在樹上的屍體，現場還留有一支錄音筆，經DNA檢驗，確認死者就是胡。家屬在殯儀館附近放炮為他送行，但姊姊想看他最後一面卻被阻止，殯葬人員稱「遺體已不是原來樣貌。」

上饒市鉛山縣警方於28日中午接到村民的報案電話，稱在河口鎮金雞山區的樹林中，發現一具吊掛在樹上的屍體，警方隨即派員趕到現場，發現死者衣著和失蹤106天的致遠中學學生胡鑫宇失蹤時的衣著一致，隨即找上檢方、家屬確認，經DNA檢驗，於29日確定死者就是胡鑫宇，並於當晚相驗完成，發現衣服已經腐爛，口袋裡發現10元人民幣現金（約台幣44元）。

▼胡鑫宇走出宿舍後失蹤，家屬懸賞找人。（圖／翻攝微博）

陸媒報導，胡家人在鉛山縣殯儀館燃放鞭炮，替胡鑫宇送最後一程，姊姊在現場表示，「這是我弟弟，我想看他最後一面。」殯葬人員則稱遺體上的衣服爛了，人體組織也有腐化，「這裡面去了，我怕你們也受不了」，裡面味道很重，家屬、父母都已經見過了，「現在這個見，已經不是原來樣貌，屍檢已經做完。」

失蹤案卻引發社會關注，因為陳屍地點就鄰近致遠中學後面，過去106天，當地展開的地毯式搜救為何沒有找到他？參與搜救的上饒市某救援隊隊員向媒體透露，幾乎每天都在搜救，沒有停止任務過，「如果胡鑫宇主動躲藏到離路邊遠些的雜草、灌木林中，是很難找到的，因為太密集。」而陳屍地點和學校的直線距離不到百米，也有家屬曾經在該處搜索過，「這一帶肯定搜救過」，但都沒有發現過胡鑫宇的蹤跡，感到非常奇怪。

失蹤案事發於2022年10月14日，就讀高一的胡鑫宇從致遠中學消失，監視器畫面顯示，他最後出現的地點是校內小公園方向，消失鏡頭後就失去蹤跡。失踪隔天家屬及老師就報警，警方隨即動員搜尋、發布協查，甚至成立了聯合工作小組，在鉛山縣全域搜尋，把學校後山、鐵路沿線等都搜了個遍，也沒有發現胡鑫宇在校內被害、自殺或發生意外的痕跡證據，綜合所有訊息，都指向他是自行離校。

當時家屬也發出「尋人啟事」公布胡鑫宇的最後身影，指出他在10月14日傍晚5點多左右從宿舍門口監視器畫面中消失，深夜11點多學校班主任才通知家長，他失蹤時沒有帶身分證、錢和手機，只帶了一支錄音筆，身穿白色衛衣、黑色連帽外套、戴眼鏡、短髮，下身穿黑白條紋運動長褲、白鞋，並提供5萬人民幣（約台幣22萬元）酬金懸賞線索找人。