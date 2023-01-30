吉林高三少女失蹤87天　父親憂和「胡鑫宇案件」一樣

▲吉林失蹤87天的高三少女鄭春梅。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸江西15歲高中生胡鑫宇失蹤106天後，遺體在學校後山被尋獲，案件引起各方關注。遠在東北的吉林女高三生鄭春梅家屬憂心，女兒失蹤已經87天，擔心會和胡鑫宇案件一樣，最終只能尋回冰冷的遺體。鄭春梅的父親表示，「目前沒有關於女兒失蹤新的線索，自己因著急上火也患病在家。」

《九派新聞》報導，鄭先生聽說胡鑫宇案件後，十分擔憂女兒的情況，「他們失蹤就差20天，同時上的熱搜，但現在還是沒有新線索，看到胡鑫宇的案件現在特別著急上火，也擔心我女兒會這樣。」

失蹤女高三生父親鄭先生指出，女兒在2022年11月3日是最後一個結束晚自習離開學校到學聲，但她沒有直接回到住處，而是到了發現女兒手機的吉林大橋下，隔天0時02分，鄭春梅回到欣昌小區時，有一名男子尾隨其後，「男子包裹得很嚴實，很難分辨出是誰，直至0時06分，女兒回到住所，該男子返回。」

鄭春梅11月4日沒去學校，夫妻二人到其住所詢問，女兒僅對他們說，爺爺奶奶身體不好，要父母親早點回家，當晚鄭春梅還為沒有去學校的事情向父親道歉稱，「我錯了」、「不應該太任性」。

其後，鄭先生接到房東消息，鄭春梅晚上8時許離開住所，離開時說要回學校拿戶口本。得知消息後，鄭先生馬上報警，透過沿路監視器發現，鄭春梅最後身影消失在吉林大橋一帶。

鄭先生表示，家中有兩個孩子，哥哥也從外地趕回來尋找妹妹下落，「雖然警方讓我們不要抱希望了，但是活要見人死要見屍，絕不會不了了之的結案。」