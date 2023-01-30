　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

吉林高三少女失蹤87天　父親憂和「胡鑫宇案件」一樣

▲吉林失蹤87天的高三少女鄭春梅。（圖／翻攝紅星新聞）

▲吉林失蹤87天的高三少女鄭春梅。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸江西15歲高中生胡鑫宇失蹤106天後，遺體在學校後山被尋獲，案件引起各方關注。遠在東北的吉林女高三生鄭春梅家屬憂心，女兒失蹤已經87天，擔心會和胡鑫宇案件一樣，最終只能尋回冰冷的遺體。鄭春梅的父親表示，「目前沒有關於女兒失蹤新的線索，自己因著急上火也患病在家。」

▲吉林失蹤87天的高三少女鄭春梅。（圖／翻攝紅星新聞）

《九派新聞》報導，鄭先生聽說胡鑫宇案件後，十分擔憂女兒的情況，「他們失蹤就差20天，同時上的熱搜，但現在還是沒有新線索，看到胡鑫宇的案件現在特別著急上火，也擔心我女兒會這樣。」

失蹤女高三生父親鄭先生指出，女兒在2022年11月3日是最後一個結束晚自習離開學校到學聲，但她沒有直接回到住處，而是到了發現女兒手機的吉林大橋下，隔天0時02分，鄭春梅回到欣昌小區時，有一名男子尾隨其後，「男子包裹得很嚴實，很難分辨出是誰，直至0時06分，女兒回到住所，該男子返回。」

▲吉林失蹤87天的高三少女鄭春梅。（圖／翻攝紅星新聞）

鄭春梅11月4日沒去學校，夫妻二人到其住所詢問，女兒僅對他們說，爺爺奶奶身體不好，要父母親早點回家，當晚鄭春梅還為沒有去學校的事情向父親道歉稱，「我錯了」、「不應該太任性」。

其後，鄭先生接到房東消息，鄭春梅晚上8時許離開住所，離開時說要回學校拿戶口本。得知消息後，鄭先生馬上報警，透過沿路監視器發現，鄭春梅最後身影消失在吉林大橋一帶。

鄭先生表示，家中有兩個孩子，哥哥也從外地趕回來尋找妹妹下落，「雖然警方讓我們不要抱希望了，但是活要見人死要見屍，絕不會不了了之的結案。」

ET快訊
《紅白》除夕收視奪冠！　最高點落在他
快訊／抓到了！台中駕駛撞倒騎士：內側不能騎　下場超悲劇
真人《魷魚遊戲》更狂！2參賽者忍不了「偷偷做愛」　直接淘汰
快訊／陳建仁「完整內閣名單」出爐
快訊／本周公布！室內口罩將鬆綁　確診5+n擬改
傳染力更強！新變種「雙頭犬」CH.1.1　國內檢測到11例
快訊／最新一輪快篩實名制　每人最多買6份
今入夜「驟降14度」！　18縣市亮低溫燈號

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

吉林高三少女失蹤87天　父親憂和「胡鑫宇案件」一樣

女子口愛完剪老公下體罰890元關10天　警方：檢出輕傷會轉刑案處理

港社會宅「樣品房」首曝光　8坪空間納「4至5人」...月租金1.1萬有找

解放軍2023加速換裝　「全時待戰，隨時能戰」成重要裝備展示特點

陸高中生失蹤「找了106天」　遺體發現地距校園僅「一牆之隔」

重慶汪精衛夫妻跪像消失　管理單位不知情！景區稱：暫時搬離

抖音跨足「自營」線上商城　把關禁賣「山寨品」PK天貓、京東

人妻回老家忘關瓦斯「小火燒乾鍋」　7天後掀蓋看！結果驚呆萬人

14歲女學生「寒假生活」遭姊姊出賣！超狂作息一票人跪了

高中生走出宿舍失蹤106天「吊屍樹上」　姊想見遺體被阻：都爛了

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

印度弟幫姊送喜帖摔倒 慘遭超速車當場輾斷頭　

王力宏復工！開唱90度鞠躬　吐心聲：去年我不太容易...

寒流強襲！地板冷到裂　連續啪啦響、磁磚隆起

巨肌農夫肉搏《單身即地獄》的他！　真人版《魷魚遊戲》誰能留下來

吉林高三少女失蹤87天　父親憂和「胡鑫宇案件」一樣

女子口愛完剪老公下體罰890元關10天　警方：檢出輕傷會轉刑案處理

港社會宅「樣品房」首曝光　8坪空間納「4至5人」...月租金1.1萬有找

解放軍2023加速換裝　「全時待戰，隨時能戰」成重要裝備展示特點

陸高中生失蹤「找了106天」　遺體發現地距校園僅「一牆之隔」

重慶汪精衛夫妻跪像消失　管理單位不知情！景區稱：暫時搬離

抖音跨足「自營」線上商城　把關禁賣「山寨品」PK天貓、京東

人妻回老家忘關瓦斯「小火燒乾鍋」　7天後掀蓋看！結果驚呆萬人

14歲女學生「寒假生活」遭姊姊出賣！超狂作息一票人跪了

高中生走出宿舍失蹤106天「吊屍樹上」　姊想見遺體被阻：都爛了

無端挨槍「眼球掉出來」　髮型設計師悲憤輕生亡！凶嫌下場曝

詹姆斯還在氣！轉發被犯規影片標記他　坦圖尷尬回了

藍轟陳建仁中研院借調為留後路　陳宗彥：過去10年不論哪任總統都有

全民領6千可望提前？　陳建仁2月1日拜會立院黨團

賓士停車格「1原因慘被拖吊」　他傻眼：第一次看到！網吵翻了

從小到大沒聽過「西區」！老台北人一片diss：假台北人才知道

南消七大隊新春團拜　祈安迎兔新氣象！

橘貓太黏人遭退養！心理受創「憂鬱趴收容所」　20萬網友心疼

高虹安戴兔耳髮箍拜年！兩周內安排首次縣市整合溝通平台會議

《紅白》除夕收視奪冠！　最高點落在「他唱跳」百萬人搶看

大橋上男單膝求婚「飛來橫禍」! 攝影師慘遭單車撞飛...全場傻眼

大陸熱門新聞

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

人妻返鄉忘關瓦斯燒鍋　7天後傻眼

失蹤高中生吊屍樹上　姊見遺體被阻

「天馬神獸」真現世！正面清晰畫面曝光

姊姊出賣14歲妹妹寒假生活！網友全跪了

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘

中國出招救人口「年輕人卻不想生」　2關鍵曝光

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

他撿到珍稀「黑太歲」！多人瘋朝聖

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

一次尬聊40多個相親對象　他曬4張截圖

相親遇疫情被迫同居13天！情侶4個月後登記結婚

比和珅還厲害！　中國史上「巨貪」宰相

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

更多熱門

相關新聞

陸高中生失蹤「找了106天」 遺體發現地距校園僅「一牆之隔」

陸高中生失蹤「找了106天」 遺體發現地距校園僅「一牆之隔」

江西上饒在校內失蹤的15歲高中生胡鑫宇遺體28日在距離學校僅「一牆之隔」的後山上被發現，發現時遺體掛在樹林中已經腐爛，現場周圍有明顯搜索痕跡，警方尚在找尋適當線索，由目前官方釋出的「謚吊」一詞可以發現，仍未排除「他殺」嫌疑，學校也對學生下達「封口令」，讓整起失蹤案件撲朔迷離。

失蹤高中生吊屍樹上　姊見遺體被阻

失蹤高中生吊屍樹上　姊見遺體被阻

詭失蹤106天！15歲胡鑫宇遺體找到了

詭失蹤106天！15歲胡鑫宇遺體找到了

花蓮2少女不想回校　火車中途變裝出站

花蓮2少女不想回校　火車中途變裝出站

金門女初四失蹤　初五離奇陳屍自家風水池

金門女初四失蹤　初五離奇陳屍自家風水池

關鍵字：

胡鑫宇少女失蹤

讀者迴響

熱門新聞

快訊／宋仲基宣佈再婚「當爸了」！

知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸

女星「低調抗癌2年」驚傳離世！

最美脫北女孩「全身都變了」！

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

「新麻蒲海鷗」台灣店1／31熄燈

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

2024年「春節恐有11天」！全場悲哭：要補班3天

人妻返鄉忘關瓦斯燒鍋　7天後傻眼

正妹自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！

電梯大樓住幾樓最優？

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

影后疑因「挺白紙運動」被陸官方封殺

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

更多

最夯影音

更多
葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀
特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面