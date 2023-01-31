高一生失蹤106天詭「吊屍樹上」！網列4謎團：陳屍地竟在學校附近

▲大陸江西高中男學生胡鑫宇失蹤，家人、學校、警方找遍各處。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸江西一名年僅15歲的高一男學生胡鑫宇，去年10月14日失蹤，經過了106天，終於在今年1月29日被找到，然而苦等3個月的結果，發現的卻是一具屍體，但案情仍有諸多疑點，真相未明。

胡鑫宇失蹤後，家人和老師立刻報警，之後成立聯合工作專班展開調查，排除校內人員犯罪可能。家屬回應，自行出走的推測初期就有，但沒有證據，案件存有諸多疑點，監視影像曾有一次信號中斷。後來警方公布更多細節，指向胡鑫宇是自行離校，未發現被傷害的犯罪事實，因此未立為刑案，直到今年1月25日，家屬一再要求以及廣大網友的關注，失蹤事件才立案。

到了1月29日，終於在學校附近的樹林找到胡鑫宇的遺體，現場勘查過程還發現一支錄音筆。警方通報提到，胡鑫宇是一具縊弔屍體，也就是暫時未指明死亡原因。

▲警方找到屍體，但死因仍有待調查鑑定。（圖／翻攝自微博）

有網友提出不少疑問，主要有4大謎團。

謎團1：蹊蹺失蹤

胡鑫宇去年9月參加考試，進入上饒市鉛山縣致遠中學就讀，同年9月27日，卻和媽媽3次通話共43分鐘，哭訴不想讀書想回家。國慶假期曾向哥哥提出想要錄音筆，理由是上課若有聽不懂的地方，可以錄下來，他在10月9日收到錄音筆後，打電話給母親，也是最後一次和媽媽聯繫，10月14日就在校內失蹤。

監視器顯示，當天下午5點49分，胡鑫宇出現在宿舍門口，之後就沒了身影。學校當晚進行查找，也調閱了監視畫面，但沒有收穫。

謎團2：發現遺體

胡鑫宇的遺體被發現地點，在學校附近，距離僅幾百公尺。不過，是否為第一案發現場？為何拉網式大排查都沒發現，過了3個月突然發現？步行16分鐘的距離，為何失蹤這麼久才被發現？

謎團3：家屬發聲

胡鑫宇失蹤後，警方全力展開調查，運用多種專業刑事技術設備，調查了相關的人事物，未發現在校內被害、輕生、發生意外的痕跡證據，也搜索學校附近區域，範圍應該包含遺體發現地，但家屬表示：「搜救人員曾多次在這裡搜尋過，包括我們家屬也去搜過，但並沒有發現孩子的蹤跡。這個事情就非常奇怪」，究竟是不是第一現場有待確認。

謎團4：錄音筆內容

胡鑫宇媽媽透露，兒子失聯後個人物品只有一支錄音筆和一張飯卡沒被找到，推測其身上只帶了這2樣物品。而錄音筆沒有網路功能，也不確定錄音筆裡面有什麼內容。

另外，據《大河報》報導，記者實地走訪，在學校邊側發現一堵約2公尺高的圍牆，外部就是一處廢棄廠房，穿過廠房就可直接進入金雞山區域。值得注意的是，該區域支前搜索痕跡明顯，隨處可見有灌木叢被砍伐。

▲屍體發現的地方搜索痕跡明顯。（圖／翻攝自微博）

警方最新通報顯示，公安機關已邀請權威刑事技術專家到現場進行勘驗，調查相關工作正在進行中，一有結果會及時向社會公布。

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