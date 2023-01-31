　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

高一生失蹤106天詭「吊屍樹上」！網列4謎團：陳屍地竟在學校附近

中國江西高中男學生胡鑫宇失蹤。（圖／翻攝自微博）

▲大陸江西高中男學生胡鑫宇失蹤，家人、學校、警方找遍各處。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸江西一名年僅15歲的高一男學生胡鑫宇，去年10月14日失蹤，經過了106天，終於在今年1月29日被找到，然而苦等3個月的結果，發現的卻是一具屍體，但案情仍有諸多疑點，真相未明。

胡鑫宇失蹤後，家人和老師立刻報警，之後成立聯合工作專班展開調查，排除校內人員犯罪可能。家屬回應，自行出走的推測初期就有，但沒有證據，案件存有諸多疑點，監視影像曾有一次信號中斷。後來警方公布更多細節，指向胡鑫宇是自行離校，未發現被傷害的犯罪事實，因此未立為刑案，直到今年1月25日，家屬一再要求以及廣大網友的關注，失蹤事件才立案。

到了1月29日，終於在學校附近的樹林找到胡鑫宇的遺體，現場勘查過程還發現一支錄音筆。警方通報提到，胡鑫宇是一具縊弔屍體，也就是暫時未指明死亡原因。

警方找到屍體，但死因仍有待調查鑑定。（圖／翻攝自微博）

▲警方找到屍體，但死因仍有待調查鑑定。（圖／翻攝自微博）

有網友提出不少疑問，主要有4大謎團。

謎團1：蹊蹺失蹤

胡鑫宇去年9月參加考試，進入上饒市鉛山縣致遠中學就讀，同年9月27日，卻和媽媽3次通話共43分鐘，哭訴不想讀書想回家。國慶假期曾向哥哥提出想要錄音筆，理由是上課若有聽不懂的地方，可以錄下來，他在10月9日收到錄音筆後，打電話給母親，也是最後一次和媽媽聯繫，10月14日就在校內失蹤。

監視器顯示，當天下午5點49分，胡鑫宇出現在宿舍門口，之後就沒了身影。學校當晚進行查找，也調閱了監視畫面，但沒有收穫。

謎團2：發現遺體

胡鑫宇的遺體被發現地點，在學校附近，距離僅幾百公尺。不過，是否為第一案發現場？為何拉網式大排查都沒發現，過了3個月突然發現？步行16分鐘的距離，為何失蹤這麼久才被發現？

謎團3：家屬發聲

胡鑫宇失蹤後，警方全力展開調查，運用多種專業刑事技術設備，調查了相關的人事物，未發現在校內被害、輕生、發生意外的痕跡證據，也搜索學校附近區域，範圍應該包含遺體發現地，但家屬表示：「搜救人員曾多次在這裡搜尋過，包括我們家屬也去搜過，但並沒有發現孩子的蹤跡。這個事情就非常奇怪」，究竟是不是第一現場有待確認。

謎團4：錄音筆內容

胡鑫宇媽媽透露，兒子失聯後個人物品只有一支錄音筆和一張飯卡沒被找到，推測其身上只帶了這2樣物品。而錄音筆沒有網路功能，也不確定錄音筆裡面有什麼內容。

另外，據《大河報》報導，記者實地走訪，在學校邊側發現一堵約2公尺高的圍牆，外部就是一處廢棄廠房，穿過廠房就可直接進入金雞山區域。值得注意的是，該區域支前搜索痕跡明顯，隨處可見有灌木叢被砍伐。

屍體發現的地方搜索痕跡明顯。（圖／翻攝自微博）

▲屍體發現的地方搜索痕跡明顯。（圖／翻攝自微博）

警方最新通報顯示，公安機關已邀請權威刑事技術專家到現場進行勘驗，調查相關工作正在進行中，一有結果會及時向社會公布。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

延伸閱讀
「惡龍」張錫銘不服假釋遭駁回提行政訴訟　高等行政法庭判敗訴2連敗定讞
帥尪捧臉「10秒激吻2次」！Sandy結婚1周年灑糖：謝謝你娶我
性感女星擺攤扛家計背房貸　每月為一家四口「僅花不到1萬5」

ET快訊
灌籃高手排第2！台灣「日本電影票房」前10名曝　冠軍難超越
宋仲基跟妻子凱蒂「交往3年了」　聚餐秀照片：我在跟她談戀愛
LIVE／刮刮樂必勝買法！　網實測結果曝光
iPhone官方回收價更新　這款舊機不降反增
今晚14縣市「再探10度↓」！　氣象局曝超大溫差2原因
星巴克今起「連續15天買一送一」來了！　手機滑1分鐘賺一杯
楊繡惠遭嗆「搶白冰冰工作」！怒噴31字開戰　曾放話：這節目絕
獨家直擊／討父親遺產！　高雄名店闆娘開車堵門大鬧

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

高一生失蹤106天詭「吊屍樹上」！網列4謎團：陳屍地竟在學校附近

TikTok CEO將出席美國會聽證會　說明用戶隱私及與大陸官方的關係

陸春節旅遊交成績單　川滇遊7天狂攬1億遊客...寧夏遊最省人均1844元

陸春節過後再掀復工「搶人戰」 「包機、包車、撒幣」全都用上

馬雲在香港與泰國首富密會　1個月內兩度會面...合作內容引猜測

打籃球衝撞一周後頭頂飄腐臭味　就醫一看驚覺：頭皮卡兩顆牙齒

生育率降至歷史最低！四川開放「未婚生育登記」搶救

女客5星級飯店泡湯竟遭「全程直播」！負責人道歉：沒有拍到臉

開工第一天「離婚人潮爆滿」！民政局曝背後真相

醉女當街被2男架走疑遭撿屍　驚聲尖叫求救！直播主只顧拍攝不救

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

李荷妮產後秒打給媽：我好對不起妳　爆哭「不知生小孩那麼痛」

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

阿伯沒付車錢還搶司機帽　遭民眾報警！秒變孬道歉

柴犬玩太累上車秒斷電　站著沉睡搖晃也不醒XD

高一生失蹤106天詭「吊屍樹上」！網列4謎團：陳屍地竟在學校附近

TikTok CEO將出席美國會聽證會　說明用戶隱私及與大陸官方的關係

陸春節旅遊交成績單　川滇遊7天狂攬1億遊客...寧夏遊最省人均1844元

陸春節過後再掀復工「搶人戰」 「包機、包車、撒幣」全都用上

馬雲在香港與泰國首富密會　1個月內兩度會面...合作內容引猜測

打籃球衝撞一周後頭頂飄腐臭味　就醫一看驚覺：頭皮卡兩顆牙齒

生育率降至歷史最低！四川開放「未婚生育登記」搶救

女客5星級飯店泡湯竟遭「全程直播」！負責人道歉：沒有拍到臉

開工第一天「離婚人潮爆滿」！民政局曝背後真相

醉女當街被2男架走疑遭撿屍　驚聲尖叫求救！直播主只顧拍攝不救

大谷翔平練打影片曝光破百萬觀看次　意外釣出「龍哥」來留言

林明溱端牛肉！南投鄰長為民服務費每月僅83元　修法提高至1千元

返鄉朋友登門幫餵！4隻「社恐貓貓」全消失　她笑：養貓只是傳說

游錫堃訪美3天2夜快閃　自曝「我很急」為這樁

曖昧對象到底在想什麼？諮詢專家出書剖析「好感、喜歡、愛」不同表現

遭泰警勒索不忍了！　安于晴發聲「還原真相」：不想被抹黑

台積電還會再漲？　他貼數據「會落在580元」：上半年1時機可進場

LCS首周回顧／Maple爆炸輸出TSM擊敗北美韓國隊、LCS上古神獸重出江湖

49天就能改變人生！每天「睡前書寫15分鐘」化夢想為現實

高一生失蹤106天詭「吊屍樹上」！網列4謎團：陳屍地竟在學校附近

大陸熱門新聞

姊姊出賣14歲妹妹寒假生活！網友全跪了

女客泡湯竟遭飯店直播！負責人道歉了

打籃球衝撞一周後頭頂飄腐臭味 就醫一看驚覺：頭皮卡兩顆牙齒

人妻返鄉忘關瓦斯燒鍋　7天後傻眼

幼稚園妹誤寫小1哥寒假作業！百萬人驚：全答對

開工第一天超多人離婚？背後真相曝光

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

四川搶救生育率！開放「未婚生育登記」

「天馬神獸」真現世！正面清晰畫面曝光

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘

女被2男架走疑遭撿屍　直播者不救

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

一次尬聊40多個相親對象　他曬4張截圖

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

更多熱門

相關新聞

過年狂被催婚！她不忍了怒嗆1句...親戚秒閉嘴

過年狂被催婚！她不忍了怒嗆1句...親戚秒閉嘴

許多民眾當被親友問候關乎人生的計畫，都會使出渾身解數應對。大陸浙江省一名女子在過年期間的家族聚餐，遭親戚催婚，當下她立刻和他們一陣唇槍舌戰，「過日子是兩個人過的，我們這樣的人士才叫謹慎的婚姻。」最終透過一番犀利的說詞，讓在座的親戚紛紛啞口無言。

隱形眼鏡2個月未摘　鏡片跟角膜合體

隱形眼鏡2個月未摘　鏡片跟角膜合體

吉林高三少女失蹤87天 父親憂和「胡鑫宇案件」一樣

吉林高三少女失蹤87天 父親憂和「胡鑫宇案件」一樣

男友猛抓奶、摸屁股　她氣炸直接「過肩摔」反擊

男友猛抓奶、摸屁股　她氣炸直接「過肩摔」反擊

陸高中生失蹤「找了106天」 遺體發現地距校園僅「一牆之隔」

陸高中生失蹤「找了106天」 遺體發現地距校園僅「一牆之隔」

關鍵字：

胡鑫宇周刊王

讀者迴響

熱門新聞

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

獨／解密「富邦Costco卡」首波權益　「早鳥店外優惠」將成標配

曾叱吒商場身價百億　沈慶京為何自嘆「難東山再起」

桃園貨車逼退行人　影片紅到日本被罵爆

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

兒祭祖「問1句」狂高燒！收驚阿姨：煞氣很重

「初代星期三」麗莎洛林驚傳離世

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

今晨3.9℃全台18縣市低溫　周四起2波變天點曝光

台人輪流吃拉麵被罵　日本旅台作家揭原因

捐精爽賺8千！五大條件曝　第4點「身體健康也不一定達標」

更多

最夯影音

更多
路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面