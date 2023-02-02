胡鑫宇輕生「生前悲吐最後一段話」：沒有意義了！錄音筆內容曝光





▲胡鑫宇遺體發現現場。（圖／翻攝微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸江西上饒高一學生胡鑫宇在校內離奇失蹤106天，更傳出他被殺害、器官被摘掉等猜測。2月2日，大陸官方公布事件最終調查結果，認定胡鑫宇為自縊死亡。造成巨大爭議的錄音筆內容也同時公布，胡鑫宇曾試圖跳樓，他說道，「直接去死吧，可以的，現在我好想去死，感覺已經沒有意義了。」

2月2日，胡鑫宇事件新聞發布會上午10時在江西鉛山縣召開。對於公安機關如何確立錄音筆是胡鑫宇本人持有和使用的？江西省公安廳黨委委員、副廳長，省公安廳指導組組長胡滿鬆透露，錄音筆是胡鑫宇哥哥於2022年10月3日網上下單為其購買，物流紀錄顯示，胡鑫宇10月6日下午收到錄音筆。該錄音筆在家屬及其聘請的律師見證下，提取封存。並在家屬見證下，送到公安部鑑定中心開展數據提取。

他指出，錄製的音頻文件21個，經綜合分析音頻數據，2022年10月15日錄音內容5條，其中有兩條內容清晰體現了自殺意願。

胡滿鬆透露，「10月14日17時40分，胡鑫宇站在宿舍5樓陽台上試圖跳樓，猶豫不決。錄音顯示，胡鑫宇說，真站到這裡，反倒是有點緊張了，心臟在狂跳。如果真跳下去了，會怎樣？不確定，跳下去了，應該也沒人發現。現在至少不會被發現，以後過了幾天，還是會被發現的。剛剛又不跳，不行，我應該是不想。」

23時08分錄音顯示胡鑫宇再次表達自殺意願，「已經沒有意義了，快零點了，乾脆再等一下，直接去死吧，可以的，因為我今天已經有點不清楚了，現在我好想去死，感覺已經沒有意義了。」

胡滿鬆強調，「鑑於胡鑫宇係自殺，這兩個原始音頻是否公開？我們按照規定，已經徵求家屬意見，家屬明確表示，可以實時公開。我們尊重家屬意見。」

▲高中生胡鑫宇失蹤106天。（圖／翻攝微博）

另外，發布會上，官方通報稱，中心現場北面是東西走向的圍牆，緊靠圍牆外有一渣土堆，渣土堆高度低於圍牆約1.5公尺，渣土堆與圍牆間有兩棵樹木，樹木高於圍牆。圍牆內側牆體上生長一棵向內斜生的樹木，樹幹直徑約11公分，胡鑫宇屍體縊吊於該樹樹幹凸起處，懸掛點距離地面4.5公分，與圍牆頂端垂直距離0.61公分。

通報稱，屍體上身穿黑白相間的連帽運動服，前後反穿，下身穿黑色運動長褲，雙腳穿深色襪子。屍體頸部縊索由兩根白色鞋帶相接而成。屍體足尖自然下垂，距地面1.47公分，屍體下方地面發現兩只白色帆布鞋。

官方強調，在靠近屍體頭部的圍牆內側紅石凸出部位，發現黑色錄音筆一支。在中心現場沒有打鬥、拖拽痕跡。

通報也公布了胡鑫宇心理刻畫情況，2022年9月到致遠中學就讀後，因學習成績不佳造成心理落差，加之人際關係、青春期衝動帶來的壓力，造成了胡鑫宇失蹤前心理狀態失衡，表現為入睡困難、早醒、醒後難以再入睡等睡眠問題，存在注意力難以集中、記憶困難等認知功能障礙，存在內疚自責、痛苦、無力無助無望感、無意義感等情緒問題，進食出現異常，有明確的厭世表現和輕生傾向。

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