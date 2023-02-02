指揮中心拚5、6月降級「疫苗怎麼辦」？李秉穎回應了

▲李秉穎認為未來不必再每年打新冠疫苗 。（圖／翻攝自新聞放鞭炮）

記者楊晏琳／台北報導

指揮中心預計5、6月降級，疫苗去留及施打方針也成關注焦點。醫師李秉穎認為，新冠肺炎未來應會感冒化，不必每年打疫苗，現在買的、多餘的疫苗一定會銷毀；針對尚未施打第四劑及次世代疫苗的族群，是否有追加接種的必要，他也坦言不確定，以後就是「走著瞧。」

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今在節目專訪中預測，新冠病毒日後會感冒化，加上現在社會氛圍和臨床狀態，都不認為感染新冠病毒是一件可怕的事，因此未來應不必再打疫苗。

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節目主持人周玉蔻接著詢問，若未來不用打，那生技公司是否就會停產新冠疫苗？對此，李秉穎並無正面回應，不過他表示，這些公司都有在著手研發其他疫苗。因疫苗採購方針是「寧可多買不要不夠」，所以國內多餘的疫苗一定會被銷毀。

針對尚未施打次世代疫苗或只打三劑的民眾，是否需要再打第四劑，李秉穎表示，其實這是一個爭議。像BNT、Moderna公司都認為次世代疫苗很重要，所以陸續發展BA.1、BA.4、BA.5等疫苗；但NOVAVAX的研究卻顯示，次世代疫苗的免疫反應並未比原始病毒株好多少，因此仍持續發展原始株，看法十分兩極。

「如果你認為都是輕症，就不需要追加；若還是出現相當大的重症比例，就要打。」但李秉穎坦言，現在還不知道未來趨勢，因此要走著瞧。

不過他也說，指揮中心目前仍較傾向會流感化，未來可能仍得每年打疫苗。流感化、感冒化兩者差異在於，流感需要每年打一次疫苗，但感冒就不需要。「流感是很特別的病毒，它的突變會突破我們免疫系統、還是會造成重症。」而感冒就幾乎只會是輕症。