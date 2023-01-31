　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

逐步降級新冠！各國鬆綁防疫規定　一文搞懂中美日韓入境新規

▲▼機場。（圖／CFP）

▲隨著各國逐步降級新冠，旅客入境的規定也有了新的調整。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠疫情延燒至今已過3年，雖然台灣尚未宣布是否會鬆綁疫情禁令，但多個國家已率先降級，逐步由過去的全面封鎖轉向開放，也讓各國的防疫標準變得更加寬鬆。《ETtoday新聞雲》綜合外媒整理出了以下幾個國家的最新防疫規定，提醒國人出國旅遊時要特別留意新調整的入境規範。

▲▼拜登。（圖／路透）

▲拜登30日宣布將在5月結束美國的新冠緊急狀態。（圖／路透）

▌美國

美國總統拜登1月30日宣布，將於5月11日結束新冠疫情的國家緊急狀態，而聯邦政府對疫情大流行的應對措施也將有所改變。在確認新冠疫情不再對公衛構成威脅後，國會將逐步停止在疫情期間發放的「聯邦醫療補助計畫」（Medicaid），初步估算有至少數千萬人會受影響。

至於防疫規定，美國如今已不再強制人們在室內外戴口罩，旅人入境當地也不需要事先進行篩檢或隔離，不過旅客上機的14天前，仍需接種過至少2劑世界衛生組織（WHO）認可的新冠疫苗，才可被放行。

▲▼新冠。（圖／CFP）

▲中國宣布新冠降級後，不再執行全員核酸篩檢。（圖／CFP）

▌中國

中國去年12月突然宣布，自1月8日起將「新冠肺炎」降級至「乙類傳染病」的「新冠感染」，並將過去嚴苛的「乙類甲管」政策調整為「乙類乙管」，此後不再執行全員核酸篩檢。與此同時，中國也將全面取消入境管制、有序恢復出境旅遊。

要進入中國的旅客，只需在行前48小時進行核酸檢測（PCR）後，確認自身結果為陰性，就可以直接入境，不必向駐外使領館申請健康碼，抵達中國後也無需集中隔離或進行入境篩檢。另外，中國同時也宣布取消客座率限制等國際客運航班數量管控措施。

▲▼ 日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）。（圖／路透）

▲岸田文雄宣布日本5月將把新冠調降至流感相同等級。（圖／路透）

▌日本

日本首相岸田文雄在當地1月27日宣布，政府計劃自5月8日起，將新冠肺炎的分類等級調降至與季節性流感相同的「第5類」，而相關防疫限制措施有望大幅鬆綁。屆時，旅客入境日本將不再需要出示3劑疫苗的接種證明，也可以自由選擇是否要戴口罩。

▲▼南韓首爾明洞商圈、南韓疫情、口罩。（圖／路透）

▲南韓如今已不再強制人們在室內戴口罩。（圖／路透）

▌南韓

南韓防疫當局1月29日宣布，當地自30日開始鬆綁時隔2年多的室內口罩令，除了大眾交通運輸系統、醫療機構、藥局等場所仍將維持強制性的戴口罩義務外，其餘場所將「不再強制室內戴口罩」。與此同時，旅客在入境南韓時，也不再需要進行任何篩檢。新規上路後，確診隔離7天將成為南韓唯一僅存的防疫措施，但政府目前也正在考慮解除相關政策。

ET快訊
永豐銀34卡友被盜刷　1關鍵「確定免繳」！
衛生紙堆到和馬桶一樣高！　妹子房間炸出垃圾山
只到明天！　好市多「超夯1物」突快閃特價
快訊／永豐銀34位卡友遭盜刷！金額達110萬　30家商店捲入
釣魚「釣到鱷魚」！　男遭拖入水中活活咬死
飆漲又急殺跌停！　這檔被證交所列注意股
和兒媳過馬路拜拜！　她想求「全家平安」卻先被撞死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

活在性侵煉獄7個月！15歲女多次遭「狼父拖進房」　腹痛才知懷孕

女老師愛上毒蟲！熱戀秒同居「爽吸大麻」　染上毒癮下場慘

安于晴遊泰遭警勒索　警察總長道歉了！涉案7員警調職

差點沒命！巨石砸穿牆壁滾入民宅　她「差一步被碾死」畫面曝

開戰周年近了　俄羅斯宣布「頭號大事」：習近平將訪莫斯科！

華郵：美軍將擴大取得進入菲律賓關鍵基地權限

密恐慎入！天花板出現「1.5m怪物蜂巢」　專家嚇：沒看過這麼大的

逐步降級新冠！各國鬆綁防疫規定　一文搞懂中美日韓入境新規

下月底「開放」陸客觀光簽有譜？　南韓：將視中國疫情而定

西方援烏豹2主戰車　俄「霸氣灑錢」激勵軍人：毀一輛送200萬元

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

黑貓仰躺踩「空中腳踏車」　ㄎㄧㄤ臉神祕行為超喜感　

柴犬玩太累上車秒斷電　站著沉睡搖晃也不醒XD

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

活在性侵煉獄7個月！15歲女多次遭「狼父拖進房」　腹痛才知懷孕

女老師愛上毒蟲！熱戀秒同居「爽吸大麻」　染上毒癮下場慘

安于晴遊泰遭警勒索　警察總長道歉了！涉案7員警調職

差點沒命！巨石砸穿牆壁滾入民宅　她「差一步被碾死」畫面曝

開戰周年近了　俄羅斯宣布「頭號大事」：習近平將訪莫斯科！

華郵：美軍將擴大取得進入菲律賓關鍵基地權限

密恐慎入！天花板出現「1.5m怪物蜂巢」　專家嚇：沒看過這麼大的

逐步降級新冠！各國鬆綁防疫規定　一文搞懂中美日韓入境新規

下月底「開放」陸客觀光簽有譜？　南韓：將視中國疫情而定

西方援烏豹2主戰車　俄「霸氣灑錢」激勵軍人：毀一輛送200萬元

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓　周四起轉雨「補班日雨區最廣」

動漫節圓滿落幕！五天展期破45萬人進場創高峰、各廠商業績大幅成長

台南二仁溪斜坡道油漆造成人車滑倒危險　李啟維：畫蛇添足工程

桃機董座懸缺2年！王國材證實找到人選了　「2／26前定案」

活在性侵煉獄7個月！15歲女多次遭「狼父拖進房」　腹痛才知懷孕

胡歌老婆正面照瘋傳「秘婚1年多」　22天前消息走漏…身份被起底

搶燈會商機！北市15市集擴大回饋　學生證免費換士林夜市100元抵用券

飯店餐飲同業專屬優惠！台北君悅3月底前全館餐飲75折　凱菲屋也適用

王心凌「兩段式油保養」超實用　極乾肌、出國旅行必學！

永豐銀34名卡友被盜刷　1關鍵「確定免繳」！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

國際熱門新聞

日本最新「刷卡爆買王」　台人NO.1

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

17歲高中生舔迴轉壽司醬油瓶！壽司郎要告了

馬克宏聽到台灣眼前一亮：請給法國半導體

29歲女假扮女高中生　成功上學4天

未婚夫酒駕　她噴飛亡「腹中胎兒被撞出」

日本長野雪崩　31歲美國滑雪好手喪命

「水管疏通劑」溶解嬰屍！23歲女產子後棄屍置物櫃

釣魚釣到鱷魚　男遭拖入水中活活咬死

特斯拉掀降價潮　福特車款最高降17.7萬元

8警殺人！高階警出軌人妻後招同僚殺醋夫

21歲男爽娶第3任妻！　二房挺孕肚送祝福

和朋友玩捉迷藏　15歲男醒來在另一個國家

更多熱門

相關新聞

南韓考慮重開陸客觀光簽　將視中國疫情而定

南韓考慮重開陸客觀光簽　將視中國疫情而定

南韓從今年1月2日起針對中國祭出嚴厲的入境防疫管制措施，包括針對從中國入境旅客實施登機前、落地後PCR核酸篩檢，甚至限縮辦理陸客短期入境觀光簽證，自從南韓防疫當局宣布該措施將延長實施1個月後，便引來北京當局不滿。南韓國務總理韓悳洙表示，若中國疫情可獲控制，則將提早開放辦理觀光簽。

「水管疏通劑」溶解嬰屍！23歲女產子後棄屍置物櫃

「水管疏通劑」溶解嬰屍！23歲女產子後棄屍置物櫃

奈良公園鹿受保護逾千年　擁獨有基因型

奈良公園鹿受保護逾千年　擁獨有基因型

揹奶奶過馬路演很大？警察驅趕老婦影片曝

揹奶奶過馬路演很大？警察驅趕老婦影片曝

遊戲實況主竟是寵物魚　改ID還盜刷信用卡

遊戲實況主竟是寵物魚　改ID還盜刷信用卡

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情美國北美要聞中國日本南韓日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

宋仲基被爆跟妻子凱蒂「交往3年了」　聚餐秀照片：在跟她談戀愛

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

快訊／胡歌無預警宣布已婚當爸！「女兒剛出生」

蘋果更新官方iPhone回收價　五年前機型不降反增

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

灌籃高手排第2！台灣日本電影票房前10名曝

獨／解密「富邦Costco卡」首波權益　「早鳥店外優惠」將成標配

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

桃園貨車逼退行人　影片紅到日本被罵爆

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

本土劇女神日本泡湯「大尺度裸身女體」被拍！

曾叱吒商場身價百億　沈慶京為何自嘆「難東山再起」

彩券行奶奶生意差「超兇長輩秒吸客」！本尊被神出

更多

最夯影音

更多
路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面