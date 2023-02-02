和指揮中心不同調！李秉穎預測新冠將「感冒化」：不必每年打疫苗

▲李秉穎認為未來新冠肺炎會感冒化。（圖／翻攝自新聞放鞭炮）

記者楊晏琳／台北報導

指揮中心研擬放寬室內口罩規定，多項限制更逐漸鬆綁，新冠肺炎是否降級也已納入討論。醫師李秉穎預估，新冠病毒未來會走向「感冒化」，以後不必每年打疫苗；不過他也坦言，指揮中心想法不同，傾向日後會「流感化」，需要繼續打疫苗。

指揮中心規劃室內脫口罩，相關細節預計今（2）日宣布。雖然近期確診數變多，不過衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今在節目「新聞放鞭炮」解釋，年節活動、變異株的出現本來就會使確診數有變動，但重症及死亡個案才是最需要被關注的，若這些數字持平，就不需太過緊張。

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李秉穎認為，新冠肺炎會慢慢輕症、感冒化，日後疫苗不必每年打；但他也說，指揮中心的想法不同，認為未來應是會流感化，每年還是需要打疫苗。

感冒化、流感化差在哪？李秉穎說明，最大的差別在於流感需要每年打一次疫苗，但感冒就不需要。「因為流感是很特別的病毒，它的突變會突破我們免疫系統、還是會造成重症。」

但一般感冒病毒就不同。他表示，鼻病毒共有101種，而冠狀病毒本來有4種，新冠病毒可能會變成第5種引起感冒的人類冠狀病毒，「冠狀病毒引起的感冒會一直突變，但只會增加輕症、不會變成重症。」因此不像流感一樣，需要每年施打疫苗。

不過李秉穎也說，未來新生世代沒有免疫力，可能還得觀察是否需要打新冠疫苗；或者上了年紀後有免疫功能缺損的族群，是否還會重症，也要持續追蹤。「但一般人可能會變成一般感冒。」