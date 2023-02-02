拚今夏解封！暑假前有望「撤除指揮中心、正常生活」　李秉穎證實了

▲李秉穎認為今夏有望降級、恢復正常生活。（圖／翻攝自新聞放鞭炮）

記者楊晏琳／綜合報導

指揮中心表態，考慮效仿韓國口罩令，預計國內於5、6月降級。醫師李秉穎也證實，目前看起來確實朝此方向解禁，若屆時降級，指揮中心就可能撤除，民眾也能會到正常生活，時間點約落在今年夏天。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎，今接受資深媒體人周玉蔻專訪，被問及今夏是否有望降級會到正常生活、撤除指揮中心時，他表示「有可能。」時間約落在5、6月時，也就是暑假前左右。「其實我們現在生活都差不多了，唯一的差別就是沒戴口罩會被講一下。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

周玉蔻也詢問，疫情發展至今，「為什麼美國歐洲不管，我們還在管這麼多？」李秉穎也解釋2個原因，第一是因歐美傳統觀念不喜歡戴口罩，即使在有禁令時也有人去街頭抗議；但台灣不同，政府尚未規定戴口罩時，就已有人自動戴口罩，大家都知道口罩很重要。

第二是歐美疫情發生很急促，且他們一開始並未建議戴口罩。李秉穎指出，當時疫情非常嚴重、許多人都自然感染、有免疫力，再加上疫苗，完全解封的速度自然比台灣快。「台灣是去年才慢慢解封，一段時間後也會像歐美一樣，不重視檢疫隔離的事情。」