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2／7起這2類人0+7鬆綁！　「有症狀才篩檢」4細節一次看

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布自2月7日起自主防疫「0+7」放寬，改採「有症狀才需要篩檢」，適用對象分別為確診者的接觸者和入境者。另外，入境時發放的4劑快篩也將改為1劑。

▲▼2/1 0+7自主防疫規範調整。（圖／指揮中心提供）

▲0+7自主防疫規範調整。（圖／指揮中心提供）

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2月7日起0+7自主防疫指引調整詳細規定如下：

● 對象

1、確診者隔離起始日為2月7日（含）以後之密切接觸者。

2、航班表定抵台時間為2月7日0時（含）以後之入境者。

● 檢測措施

有症狀時，以家用快篩試劑進行檢測，並於自主防疫地點休息。

※自主防疫處所環境條件：以符合1人1室（獨立衛浴）條件之自宅、親友住所或旅館與民宿為原則。

● 快篩檢測陽性處置

1、可透過遠距／視訊診療、委由親友或由地方政府衛生局安排至診所或負責居家照護之責任院所（含衛生所）評估快篩陽性結果。

2、經評估確診之輕症個案可於原自主防疫地點（不含一般旅館）、加強型防疫旅館或集中檢疫所進行居家照護。

如有就醫需求，可自行開車、騎車、步行、家人親友載送（雙方全程佩戴口罩）或依地方政府衛生局安排就醫，就醫時請佩戴醫用口罩且禁止搭乘大眾運輸工具前往。

● 其他注意事項

1、外出、上班、上學期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求可暫免佩戴口罩，並於用餐完畢後立即佩戴口罩。

2、有用餐需要，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐，離開座位時及點餐使用完畢後應立即佩戴口罩。

3、儘量避免接觸重症高風險對象，包含65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫力低下者等等。

4、避免前往醫療機構及長照機構，如有必要前往，需具當日快篩檢測陰性證明。

▲▼桃園機場第一航廈，桃機一航，桃園國際機場，出國旅遊，報復性旅遊，過年出國，農曆春節出國，團體旅遊，自由行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲隨著疫情趨緩，機場出入境的人數也跟著變多。（資料照／記者蔡玟君攝）

指揮中心發言人莊人祥表示，近期國際疫情趨緩，未發現具威脅之新型變異株，配合邊境管制及社區防治措施穩健開放，自2月7日起調整自主防疫指引中有關篩檢時機之規定，取消原入境當日或自主防疫第一天或匡列為接觸者當天以快篩試劑進行快篩，以及外出須有2日內快篩陰性結果之規範，改為「自主防疫期間如出現症狀再使用家用快篩試劑篩檢」。

指揮中心說明，目前自主防疫對象須於入境當日或自主防疫第一天（D0／D1）或匡列為接觸者當天以快篩試劑進行快篩，自主防疫期間如需外出，須有2日內快篩陰性結果，並由政府提供4劑快篩試劑供自主防疫對象使用。

指揮中心經評估國內外疫情趨勢及國內醫療量能，自2月7日起調整自主防疫指引檢測時機，於出現症狀時使用家用快篩試劑篩檢，並於自主防疫地點休息。配合防治政策調整，入境者快篩試劑自由領取劑數自2月7日0時（航班表定抵台時間）起，由4劑調整為1劑，確診者之密切接觸者亦自2月7日起（確診者隔離起始日）同步調整為發放1劑。

指揮中心指出，目前國內販售家用抗原快篩試劑通路普及，庫存充足，民眾如有快篩試劑需求，可至各通路（如藥局或有販售快篩試劑之超商／零售通路）自行購買，籲請民眾遵守相關防疫作為，同時維持個人防疫好習慣，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，保護自己也保護他人，共同維護國內防疫安全。

另外，關於室內脫口罩規定是否鬆綁，指揮中心將於今日（2日）記者會中宣布第二階段口罩鬆綁政策，相關實施時間、細節都會一併公布。指揮官王必勝日前已經透露，初步規劃比照韓國口罩開放方向，分為強制要戴、建議要戴以及自主佩戴等3種狀況。

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