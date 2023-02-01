佛光山慈航幼兒園說故事　劉育菁老師陪伴孩童共讀童書

▲台南市長夫人劉育菁老師，1月30日前往佛光山慈航幼兒園說故事，陪伴孩童共讀《這是我的！這是我的！》童書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了讓孩童新春不遠離書本，台南市長夫人劉育菁老師，1月30日前往佛光山慈航幼兒園說故事，陪伴孩童共讀《這是我的！這是我的！》童書，引導兒童樂在閱讀、培植良善品格，寓教於樂中200位師生共享三好四給好時光。

劉育菁老師透過繪本、自製故事圖卡生動講述，在叢林裡青蛙撿到一顆蛋，他開心抱著蛋說：「這是我的！」沒想到蛇、老鷹、大蜥蜴都跳出來說：「這是我的！」，而老鷹和大蜥蜴為了蛋、大打出手，劉老師向孩童提問「蛋應該是誰的？」，啟發孩童思考熱烈搶答，共同探討搶奪、貪心是不對的行為，讓孩童融入故事情節，薰陶書香內涵建立正確知識。

劉育菁老師接著說、最後叢林裡的大象，彬彬有禮地將蛋還給小青蛙，讓其他動物看了，只好悻悻然離開，而蛋最終回到青蛙手上。劉育菁老師提醒孩童、大象雖然是體型最大、最強壯的動物，但險惡的叢林中、大象是最勇敢、溫柔的動物，不以大欺小、愛惜小動物，鼓勵大孩童要照顧幼小兒童、學習大象、做個愛惜幼小溫暖的三好孩童。

園長吳叔勳市長夫人與孩童伴讀說故事，讓閱讀成為孩童最好養分，師生互動氣氛融合，多元閱讀為新春增添趣味，十分感謝。