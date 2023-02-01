　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

佛光山慈航幼兒園說故事　劉育菁老師陪伴孩童共讀童書

▲台南市長夫人劉育菁老師，1月30日前往佛光山慈航幼兒園說故事，陪伴孩童共讀《這是我的！這是我的！》童書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長夫人劉育菁老師，1月30日前往佛光山慈航幼兒園說故事，陪伴孩童共讀《這是我的！這是我的！》童書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了讓孩童新春不遠離書本，台南市長夫人劉育菁老師，1月30日前往佛光山慈航幼兒園說故事，陪伴孩童共讀《這是我的！這是我的！》童書，引導兒童樂在閱讀、培植良善品格，寓教於樂中200位師生共享三好四給好時光。

▲台南市長夫人劉育菁老師，1月30日前往佛光山慈航幼兒園說故事，陪伴孩童共讀《這是我的！這是我的！》童書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉育菁老師透過繪本、自製故事圖卡生動講述，在叢林裡青蛙撿到一顆蛋，他開心抱著蛋說：「這是我的！」沒想到蛇、老鷹、大蜥蜴都跳出來說：「這是我的！」，而老鷹和大蜥蜴為了蛋、大打出手，劉老師向孩童提問「蛋應該是誰的？」，啟發孩童思考熱烈搶答，共同探討搶奪、貪心是不對的行為，讓孩童融入故事情節，薰陶書香內涵建立正確知識。

▲台南市長夫人劉育菁老師，1月30日前往佛光山慈航幼兒園說故事，陪伴孩童共讀《這是我的！這是我的！》童書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉育菁老師接著說、最後叢林裡的大象，彬彬有禮地將蛋還給小青蛙，讓其他動物看了，只好悻悻然離開，而蛋最終回到青蛙手上。劉育菁老師提醒孩童、大象雖然是體型最大、最強壯的動物，但險惡的叢林中、大象是最勇敢、溫柔的動物，不以大欺小、愛惜小動物，鼓勵大孩童要照顧幼小兒童、學習大象、做個愛惜幼小溫暖的三好孩童。

園長吳叔勳市長夫人與孩童伴讀說故事，讓閱讀成為孩童最好養分，師生互動氣氛融合，多元閱讀為新春增添趣味，十分感謝。

ET快訊
剛做完隆鼻手術　女大生幾小時後突死亡「肺裡全是血」
戒指拿不掉！　白癡公主「手腫脹發紫」網嚇喊：好可怕
日本飲食店「有新規定」！　原因長知識
正妹到處睡男人　本尊身分曝光太驚人！
遭「小玉」換臉變A片女主角　正妹模特兒獲賠60萬
又要變天了！　雨彈來襲「北台3區最濕」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

義籍披薩師用美味征服臺灣人味蕾　獲頒外僑永久居留證

林口長庚醫院與輝瑞大藥廠　締結醫藥研究聯盟

桃園燈會楊梅富岡登場　新加坡無線風箏團隊來台首飛

南投新科議員經營住宿型日照機構有成　設居家服務據點兼服務選民

佛光山慈航幼兒園說故事　劉育菁老師陪伴孩童共讀童書

12名績優網路申報地政士及稅務志工　台東縣稅務局表揚

冬旱不雨+配合春耕放水　日月潭蓄水量跌破9成「9蛙7露頭」

國道一號「中豐交流道」開工　張善政：有效分流中壢交通量

弱勢就醫補助最高3萬元　台東衛生局籲符合條件民眾申請

竹市「福兔大喜搖滾元宵」　周日聽搖滾、逛市集、慶元宵

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

調皮爸模仿汪喘氣呼吸　哈士奇0表情看傻眼XD

王大陸告白蔡卓宜：會陪妳一輩子❤　遺憾母親不在了…她對天喊「媽媽」

玩太嗨！３男列車到站睡死　友下車拍窗...見車開走笑翻

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

義籍披薩師用美味征服臺灣人味蕾　獲頒外僑永久居留證

林口長庚醫院與輝瑞大藥廠　締結醫藥研究聯盟

桃園燈會楊梅富岡登場　新加坡無線風箏團隊來台首飛

南投新科議員經營住宿型日照機構有成　設居家服務據點兼服務選民

佛光山慈航幼兒園說故事　劉育菁老師陪伴孩童共讀童書

12名績優網路申報地政士及稅務志工　台東縣稅務局表揚

冬旱不雨+配合春耕放水　日月潭蓄水量跌破9成「9蛙7露頭」

國道一號「中豐交流道」開工　張善政：有效分流中壢交通量

弱勢就醫補助最高3萬元　台東衛生局籲符合條件民眾申請

竹市「福兔大喜搖滾元宵」　周日聽搖滾、逛市集、慶元宵

經典賽／拚下一份合約　林子偉：發揮到極致！不留遺憾

林書豪目標2月12日首秀　總經理高景炎：算保守的日子

台灣經貿網率我商前進全美五金展　搶攻新春首波數位貿易商機

「3生肖」財運爆棚！　威力彩明飆4.2億、大紅包剩32組

余謙打完澳職返台　周日投入兄弟春訓

國小弟寒假作業遭哥用「打火機燒」字跡全消失！網曝解方：放冰箱

義籍披薩師用美味征服臺灣人味蕾　獲頒外僑永久居留證

ESG風吹進工業區　全台「綠色工廠」近半集中南二都

林口長庚醫院與輝瑞大藥廠　締結醫藥研究聯盟

不只屬兔！姓名有「這些字」也犯太歲　菜市場名愛注意

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

地方熱門新聞

快訊／彰化寒夜惡火　延燒6民宅

八通關傳女滑落邊坡　骨折腦震盪吊掛下山

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

高雄三鳳宮7天香油錢溢出　鉅額驚曝光

日月潭蓄水量跌破9成　9蛙中7露頭

男子竊機車在中西區被攔截逮捕

台東海岸線16米龐然大物傾斜　縣府：富岡漁港新沈箱

南警順利逮獲「南漂」通緝犯

通緝犯違規停車警取締意外查獲

「中豐交流道」開工　預計2025年底完工

台南市新營區倉庫火警員工迅速滅火

土城鹿耳門聖母廟2/4喜迎春

紫南宮前「免費停車」！民感覺被騙

南投林管處下周起收購小花蔓澤蘭

更多熱門

相關新聞

幼兒園師生比調降1：12　全教總籲教部落實三個幼托政策

幼兒園師生比調降1：12　全教總籲教部落實三個幼托政策

教育部長潘文忠獲得續任，更提出3到5歲幼兒園師生比將逐年調降至1：12，預計112學年起實施，全教總今（31日）表示，這是我國幼教史上重要變革，各種配套必須要嚴謹周詳而且符合公共化的大方向，呼籲教育部落實「減量優化限縮準公幼；盤整課後留園制度；提高幼教現場待遇尊嚴」等三個幼托政策。

佛光山新春平安燈法會元宇宙虛實結合

佛光山新春平安燈法會元宇宙虛實結合

演藝圈勵志故事何孟遠投入音樂劇演出

演藝圈勵志故事何孟遠投入音樂劇演出

防疫險慘賠！　明台產險6.28億再賣整棟吉林路辦公室

防疫險慘賠！　明台產險6.28億再賣整棟吉林路辦公室

「人間有情 」佛光山關懷全台弱勢家庭

「人間有情 」佛光山關懷全台弱勢家庭

關鍵字：

佛光山慈航幼兒園故事劉育菁童書

讀者迴響

熱門新聞

失戀看A片看到哭　一票妹子湧入安慰：我也是

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

前夫騙光積蓄！女星宣布下海陪酒

獨／好市多新卡曝光！　富邦新戶滿額送500元好多金

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

乙武洋匡分手混血女友！　偕嫩妹同居

新娘丟捧花　小姑美到搶走全場目光

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

台中港務警車內燒炭！留遺書股票賠千萬

今晚轉雨！　「立春」下最大

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

身分證「0123」中2碼鮑魚吃到

更多

最夯影音

更多
日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手
站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面