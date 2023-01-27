佛光山新春平安燈法會登場　元宇宙虛實結合創新意

▲佛光山平安燈法會推出最新佛光雲宇宙春節版本。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

卯門生喜氣，兔歲報新春。為迎接春節，佛光山從22日至2月19日開設平安燈法會，推出最新佛光雲宇宙春節版本，通過虛實結合的多重祈福方式，為全球華人帶來最特別的新年祝福，平安燈法會包含巨型鳳凰主燈、雙兔討巧、光照大千等一系列富麗堂皇的現場祈福活動，遊客可以收穫儀式滿滿的新春祈願。

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▲佛光山平安燈法會佛光雲宇宙春節版本主打虛實結合。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

今年佛光山燈會最大亮點是由網龍網路公司制作的佛光雲宇宙最新春節版本，在原有的1.0版本上，新增加了領取供燈、禮佛、線上祈福、祝禱新春等一系列春節任務，用戶隨時隨地都可以通過電腦或手機登錄，在任務的指引下漫遊佛光雲宇宙世界。

今年版本的背包可以裝備象徵著佛光普照的重要供養蓮花燈，幫助用戶積攢功德，為自己和家人進行線上祈願祝禱，任務結束後，用戶可以領取相應獎勵及新春福利，還將有機會獲得一盞全年受到加持的實體光明燈或春節大抽獎機會，獎品包括iPhone，iPad和iPod，相當豐富。

▲佛光山平安燈法會推出最新佛光雲宇宙春節版本。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

用戶還可以通過「捏臉換裝」功能，打造屬於自己的虛擬人物，即時觀看佛光山展覽，隨時欣賞佛光山3D絕佳景色，不僅能參加靜坐、祈福、禮佛等佛教儀式，也能加入虛擬會議室和暢聊空間，無障礙溝通佛法，談經論道，暢所欲言。

網龍網路表示，佛光雲宇宙春節版本歸功於公司在元宇宙領域的不斷探索與實踐，早在2017年底就與佛光山開啟科技探索之旅，共同研發佛光山社交互動大屏，呈現虛擬佛光山世界的主題場景。2019年設立佛光科技長廊，打造佛光山社交互動大屏、佛光101VR沉浸教室、VR慧箭降魔、VR三好互生高空救貓、佛光GO等產品。

主辦單位指出，吉虎辭舊歲，玉兔迎新春。新的一年，佛光雲宇宙會不斷完善，開設雲學習、雲旅遊、個人修行空間、結合線下沉浸式AR眼鏡設備等更創新、更具體驗感的功能，所有的探索體驗都將在佛光雲宇宙中一一呈現。