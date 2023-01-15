「人間有情佛光有愛 」　佛光山關懷全台各地弱勢家庭

▲「人間有情佛光有愛大樹區寒冬送暖活動」活動，有500多人參加 。（圖／佛光山提供，下同）

記者陳崑福／高雄報導

「人間有情‧佛光有愛」寒冬送暖」活動，15日在高雄市大樹國小舉行，由佛光山慈悲基金會董事長慈容法師主持，共關懷260家福田戶，並致贈10所國中小弱勢學子贈送佛光愛心商品卡；參與人員有大樹區區長陳靜蘭、高雄市議員黃飛鳳、大樹區15里里長及國中小校長及主任500多人；會中，並由佛光山慈善院院長依來法師帶大眾祈福祝禱。共同散播佛光及溫暖，場面溫馨。

慈容法師致詞表示，「佛光山隸屬在大樹區，大家都是一家人，過年快到了，我們應該關心大樹區弱勢的家庭，每個家庭都有不一樣的需要，在有限的物資中代表滿滿的愛心、信心與關心，讓大家可以幸福快樂過好年」。

高雄市大樹區區長陳靜蘭歡喜地說：「感謝基金會常走入社區，關懷社會的邊緣戶、中低收入戶，了解它們的困境，適時給於關懷與物資的協助，希望藉由這次的拋磚引玉讓社會大眾一起關心社區的邊緣戶。」

▲依來法師頒贈佛光愛心商品卡給學校校長。

佛光山慈悲基金會從台灣九二一地震開始關懷災民，延伸到全台的經濟弱勢邊緣戶，至今已24年，今年於全台11縣市16個地區舉辦「人間有情‧佛光有愛」寒冬送暖活動，發送關懷金及價值約1500元物資福袋，並引領獻燈祈福，讓福田戶感受全世界的祝福，身心都有所依靠，平安吉祥過好年，共有4250家福田戶受益。

另「人間有情•佛光有愛－關懷偏鄉兒少熱食」活動，為結合7–ELEVEN各門市提供「佛光愛心商品卡」換購餐食，已先後有全台140所學校逾5萬零790人學童受惠，讓偏鄉學子於寒暑假期間，父母外出工作時，能吃得到熱食。

該專案經由學校老師的舉薦，將佛光愛心商品卡轉發給學童同時，關注詢問他們的生活狀況，讓他們知道自己並不孤單。受惠的學童表示，有了佛光愛心商品卡，可以到超商買自己喜歡的、熱呼呼的食物，不需擔憂沒有營養午餐，快樂的過寒暑假了。

屏東縣餉潭國小林秀英校長表示，經由該活動可以教導學童理財管理；善用每一個得來不易的資源，並將理財與感恩的教育融入生活，這樣才是真正的大慈大悲，也是大家的大福氣。