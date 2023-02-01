政院112施政方針曝！「處處皆戰場」強化國防　「務實處理」兩岸關係

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行政院112施政方針曝！「處處皆戰場」強化國防　「務實處理」兩岸關係

▲行政院長陳建仁內閣團隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長陳建仁內閣團隊。（圖／記者林敬旻攝）

 記者蘇晏男／台北報導

立法院第10屆第7會期今（1日）開議，行政院依往例送書面年度施政方針與施政報告至國會。112年度施政方針中，國防與兩岸關係上明顯做調整，除納入「處處皆戰場、時時都訓練」原則，也寫明強化全民防衛動員、落實動員教召訓練，並把「開展兩岸良性互動關係」，改為「務實處理兩岸關係」。

行政院112年度施政方針分為「內政、族群及轉型正義」、「外交、國防及兩岸關係」、「經濟及農業」、「財政及金融」、「教育、文化及科技」、「交通及建設」、「司法及法制」、「勞動、衛生福利環境保護」等8部分。

內政方面，行政院表示將建構數位服務跨域協力典範，增進政府效能與韌性運作；另除籌辦立法委員及總統、副總統選舉，確實辦理政黨連坐裁罰外，也將完善公投準備作業及優化電腦計票流程。

▲陸軍。（資料照／記者李毓康攝）

▲陸軍。（資料照／記者李毓康攝）

去年俄烏戰爭與中共軍機不斷侵擾我空域，「外交、國防及兩岸關係」部分有做調整。

111年度為「秉持『防衛固守、重層嚇阻』軍事戰略指導，以『創新/不對稱』作戰思維，建構整體防衛作戰能力；精進各項戰演訓任務，蓄積部隊堅實戰力。」而112年度則改為「以不對稱作戰思維及戰力保存為基礎整建兵力，朝『遠距、精準、機動』等方向發展；戮力戰訓整備，依『處處皆戰場、時時都訓練』原則，採『實戰化』訓練模式提升防衛戰力。」

行政院也強調將整合各級政府資源，強化全民防衛動員、落實動員教育召集訓練，建立可恃後備戰力，並運用多元管道推廣全民國防教育，凝聚全民愛國共識。

而111年度採「質重於量」、「退補平衡」方式補充人力，今年度不再以此作為方針。

112年度兩岸關係方針上，行政院說，以「和平、對等、民主、對話」為基礎務實處理兩岸關係，堅定捍衛國家主權及民主自由；但111年度則是說：在「和平、對等、民主、對話」基礎上開展兩岸良性互動關係。

另外，111年度強調要匯聚全球僑台商力量，創造投資及壯大台灣，112年度則改為匯聚僑界豐沛量能，擴大國際支持台灣。

針對國際經貿布局，行政院指出，爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等區域經濟整合。對比111年度施政方針，僅寫「爭取加入區域經濟整合，洽簽雙邊經貿協定」，此次更著重於CPTPP。

「教育、文化及科技」方面，行政院為精進數位學習環境，表示將達成「班班有網路 生生用平板」，而校園食安部分，則將落實「中央廚房以大帶小」。

此外，日本政府預計今年春夏季將福島第一核電廠含氚廢水排入海，今年施政方針中就提及，「將執行海域氚監測及預警，提升輻射安全及災害防」。

▼行政院112年度施政方針全文。

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