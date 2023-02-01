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院長症候群？　賴清德致電蘇貞昌逗趣對話曝：要陳建仁小心一點

▲▼蘇貞昌傷腰住院　蘇巧慧曝忍10天：不只吃藥還打止痛針。（圖／記者呂晏慈攝）

▲蘇貞昌女兒蘇巧慧。（圖／記者呂晏慈攝）

記者詹宜庭／台北報導

前行政院院長蘇貞昌因椎間盤突出，赴台北榮總醫院進行微創手術。蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧今（1）日在個人臉書發文表示，民進黨中執會結束後，副總統賴清德向前關心蘇貞昌是否安好，並用她的手機與蘇貞昌通話，通話中賴清德提到，「原來是『同款症頭』（意指同樣症狀），那我也要叫陳建仁小心一點，看來這是院長症候群，卸任院長之後都會這樣」，讓蘇巧慧在一旁聽得一頭霧水，直言「超好笑的！」

蘇貞昌因椎間盤突出，前往台北榮總住院，進行腰部微創手術，總統蔡英文也親自前往醫院探視。蘇貞昌表示，大年初一到行政院發放紅包給留守同仁與100多位駐衞警，又到防疫指揮中心慰勉值班同仁，由於走太快不小心傷了腰，這幾天忍著疼痛，辦完交接典禮後，才前往台北榮總進行微創手術，現在已經可以出院回家，目前狀況良好。

蘇巧慧今天下午出席民進黨中執會前受訪時也說，蘇貞昌因為在大年初一的時候去發紅包，可能走太快一不小心扭傷了腰，造成椎間盤突出，昨天在交接典禮之後晚間就入住北榮，經過醫療團隊診治，很快今天下午就可以出院了，一切復原良好。不過她也坦言，「其實蘇貞昌真的非常的痛，這幾天止痛藥不夠，還要到止痛針。」

中執會結束後，蘇巧慧在個人臉書上發文分享，會後賴清德叫住她，詢問蘇貞昌好不好，然後用她的電話與蘇院長通話。結果賴清德聽一聽說，「原來你也跟我之前一樣，是『同款症頭』（意指同樣症狀），那我們要叫陳建仁小心一點，看來這是院長症候群，卸任院長之後都會這樣」，讓蘇巧慧在一旁聽得一頭霧水，直言「超好笑的！很可惜沒拍到他們兩個通話的照片」，並在貼文下方逗趣標註，「謹以此文提醒陳建仁院長」。

▲▼蘇巧慧曝光賴清德與蘇貞昌對話。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

▲蘇巧慧曝光賴清德與蘇貞昌對話。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

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