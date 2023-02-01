藍諷陳建仁貪中研院薪水　他勸「這筆」也領一領：反正都會被罵

▲新任行政院長陳建仁。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長陳建仁自中研院借調，以「核准借調、留職停薪」保留，藍營質疑此舉為保中研院49萬元高薪，中研院副院長回應，相關作法都依循法規、且陳建仁學術成就受國際肯定，相關批評並不公允。政治學者周偉航1日表示，陳建仁之前有退掉卸任副總統禮遇，連這樣也要被罵，那副總統禮遇還是領一領，「沒領被罵、有領也被罵，當然選有領又被罵」。

藍營轟陳建仁出任閣揆又保有中研院特聘研究員身份，是戀棧又斂財，隨時準備離職領終身俸，周偉航表示，陳建仁之前有退掉卸任副總統禮遇，連這樣也要被藍的「G8」，那副總統禮遇還是領一領好了，沒領還被罵和有領又被罵，當然選有領又被罵。

對於藍營批評，中研院副院長黃進興接受媒體聯訪時表示，陳建仁不僅是中研院院士，更是美國國家科學院院士，在生物醫學方面的論文發表上，排名都是第1名，得到國際學術界肯定，學術上成就沒有問題，這不是可以隨便操作。

而陳建仁借調受到輿論抨擊，黃進興也澄清說，不管是國民黨或民進黨主政，都有不少優秀人才從中研院或大學借調到政府服務，「很多部長都是」，在結束公部門工作任務後，再回歸中研院，陳建仁的運作也與過去情況相當，這都是有法規可循，不可能例外，這樣批評很不公平。

對於特聘研究員的高薪問題，黃進興也說明，該制度在民國79年，吳大猷前院長任內修正通過《中央研究院組織法》，為延攬國內外傑出人才而設立，這項人事制度，是讓中研院研究人員待遇接近國際水平，但實際上，仍和美日韓港新加坡有差距，導致中研院不少研究員被挖角。