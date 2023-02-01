炒作TDR成冤案侵害人權　金管會擺爛不理…律師籲陳建仁儘速修法

▲新任行政院長陳建仁（右）與副院長鄭文燦（左）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳以昇／新北報導

行政院金管會對於臺灣存託憑證（TDR）未經主管機關核定為有價證券的問題，不但沒即時導正錯誤，仍然一再堅稱「76年900號公告」已核定臺灣存託憑證為我國證券交易法上之有價證券，造成近年來，發生多起嚴重侵害人權的「冤案」，法界人士呼籲新任行政院長陳建仁應該儘速修法，保障人權。

人權律師表示，炒作臺灣存託憑證（TDR）造成許多冤案，如林英鴻因涉及2007年間炒作東亞科TDR，遭判刑3年4月定讞；鄒官羽、劉旭章因2011年間炒作新傳媒TDR，遭各判刑3年2月、3年4月定讞；鍾文智因涉及2010年間炒作聯環TDR，遭判刑1年8月定讞；鍾文智另在2010年、2011年間炒作明輝等6檔TDR，遭判刑18年，目前繫屬二審審理中，尚未定讞。

日前剛上任的行政院院長陳建仁，曾擔任總統府人權諮詢委員會召集人，亦曾在擔任副總統期間，出席兩公約第二次國家報告國際審查會議開幕式時表示，「將讓臺灣成為亞洲最具指標之人權國家。」，但金管會身為證券主管機關，卻因自身疏失、怠惰，未核定臺灣存託憑證為我國證券交易法上之有價證券，而立法及行政機關竟漠視此情存續，未正面積極修法，使臺灣存託憑證爭議懸而未決。

律師表示，臺灣存託憑證（TDR）的爭議將持續對司法裁判等各方面產生長遠的影響與衝擊，嚴重侵害人權及證券市場安定。因此，呼籲新任行政院院長陳建仁，應儘快修法，使臺灣存託憑證法律地位得以明確，避免冤案叢生，並予以尚能救濟的個案即時幫助，以落實人權保障。