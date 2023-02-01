2023平溪天燈節2月5日、11日登場　交通管制一次看

▲2023平溪天燈節將在2月5日、2月11日舉辦天燈施放活動。（圖／翻攝自Facebook／新北市政府警察局交通警察大隊）

記者陳以昇、翁子皓／新北報導

「2023新北市平溪天燈節」分別將於2月5日在十分廣場、2月11日在平溪國中舉辦大型天燈施放活動。警方表示，活動期間上午10時起至下午12時止，將對106線實施交通疏導與管制，籲請民眾多加利用大眾運輸工具或接駁公車前往參加活動。

「2023新北市平溪天燈節」將舉行兩場大型天燈施放活動，2月5日十分廣場的活動主題為「愛在元宵兔給樂」，將製作超過百盞4呎兔影天燈，邀請民眾齊心施放，一起迎接幸福兔年；2月11日平溪國中的活動主題則為「情定平溪Yes,I do.」，配合情人節浪漫氛圍，以愛心造型天燈首度亮相，希望帶給民眾無限浪漫幸福，兩場活動的時間皆為每日下午6時至8時30分。

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新北市警局交通警察大隊表示，活動期間上午10時起至下午12時止，將對106線實施交通管制，從新店區文山路與石碇交流道口至瑞芳區106線頂坪路口，除領有通行證車輛、接駁公車、媒體採訪車、工作人員車輛外，其餘車輛不得進入。歡迎民眾從木柵動物園、石碇交流道、瑞芳、雙溪及基隆火車站等處，搭乘交通接駁公車到活動會場。

警方指出，為因應活動會場周邊路幅狹小及進、散場的人潮與車潮，新北市警局將規劃警、民人力每日於106線實施彈性交通疏導及管制，籲請民眾多加利用大眾運輸工具或接駁公車前往參加活動，相關交通管制措施將隨時提供警廣、IPOLICE即時插播，提醒用路人提前改道以避開管制區域，及活動期間勿任意違規停車，應遵從各路口員警、義交之指揮疏導，以免造成周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

▲十分廣場交通接駁路線（圖／翻攝自Facebook／新北市政府警察局交通警察大隊）

▲平溪國中交通接駁路線（圖／翻攝自Facebook／新北市政府警察局交通警察大隊）

▲2月5日交通管制路線（圖／翻攝自Facebook／新北市政府警察局交通警察大隊）

▲2月11日交通管制路線（圖／翻攝自Facebook／新北市政府警察局交通警察大隊）