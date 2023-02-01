　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2023平溪天燈節2月5日、11日登場　交通管制一次看

▲2023平溪天燈節管制資訊。（圖／翻攝自Facebook／新北市政府警察局交通警察大隊）

▲2023平溪天燈節將在2月5日、2月11日舉辦天燈施放活動。（圖／翻攝自Facebook／新北市政府警察局交通警察大隊）

記者陳以昇、翁子皓／新北報導

「2023新北市平溪天燈節」分別將於2月5日在十分廣場、2月11日在平溪國中舉辦大型天燈施放活動。警方表示，活動期間上午10時起至下午12時止，將對106線實施交通疏導與管制，籲請民眾多加利用大眾運輸工具或接駁公車前往參加活動。

「2023新北市平溪天燈節」將舉行兩場大型天燈施放活動，2月5日十分廣場的活動主題為「愛在元宵兔給樂」，將製作超過百盞4呎兔影天燈，邀請民眾齊心施放，一起迎接幸福兔年；2月11日平溪國中的活動主題則為「情定平溪Yes,I do.」，配合情人節浪漫氛圍，以愛心造型天燈首度亮相，希望帶給民眾無限浪漫幸福，兩場活動的時間皆為每日下午6時至8時30分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2023平溪天燈節管制資訊。（圖／翻攝自Facebook／新北市政府警察局交通警察大隊）

新北市警局交通警察大隊表示，活動期間上午10時起至下午12時止，將對106線實施交通管制，從新店區文山路與石碇交流道口至瑞芳區106線頂坪路口，除領有通行證車輛、接駁公車、媒體採訪車、工作人員車輛外，其餘車輛不得進入。歡迎民眾從木柵動物園、石碇交流道、瑞芳、雙溪及基隆火車站等處，搭乘交通接駁公車到活動會場。

警方指出，為因應活動會場周邊路幅狹小及進、散場的人潮與車潮，新北市警局將規劃警、民人力每日於106線實施彈性交通疏導及管制，籲請民眾多加利用大眾運輸工具或接駁公車前往參加活動，相關交通管制措施將隨時提供警廣、IPOLICE即時插播，提醒用路人提前改道以避開管制區域，及活動期間勿任意違規停車，應遵從各路口員警、義交之指揮疏導，以免造成周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

▲。（圖／翻攝自Facebook／新北市政府警察局交通警察大隊）

▲十分廣場交通接駁路線（圖／翻攝自Facebook／新北市政府警察局交通警察大隊）

▲▼2023平溪天燈節管制資訊。（圖／翻攝自Facebook／新北市政府警察局交通警察大隊）

▲平溪國中交通接駁路線（圖／翻攝自Facebook／新北市政府警察局交通警察大隊）

▲▼2023平溪天燈節管制資訊。（圖／翻攝自Facebook／新北市政府警察局交通警察大隊）

▲2月5日交通管制路線（圖／翻攝自Facebook／新北市政府警察局交通警察大隊）

▲▼2023平溪天燈節管制資訊。（圖／翻攝自Facebook／新北市政府警察局交通警察大隊）

▲2月11日交通管制路線（圖／翻攝自Facebook／新北市政府警察局交通警察大隊）

ET快訊
「0+7」放寬！　新規定細節公布
恐怖！台中男走斑馬線被撞　後照鏡「吊頸」雙腳懸空搖晃
快訊／恐祭黨紀！台南議長邱莉莉、副議長林志展送中評會
新好市多卡「早鳥優惠」一次看！　餐飲、高鐵回饋飆到10%
快訊／台2線下雪？　銀白世界畫面曝光
出現「特別降溫訊號」！　恐影響台灣
快訊／趕在燈會前夕　蔣萬安：林奕華2／3正式上任
夫妻連生兩胎「陰陽人」！13歲妹長出丁丁　醫驚：和成年男性一
人氣拉麵店宣布熄燈！　台北鷹流體系只剩3家

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

白天「戽斗星球樂園」遊園　晚上周邊看燈會...劍湖山推雙人套票

鼓勵電子產品用再生料　環保署推85折綠色費率「年減1700噸塑膠」

0+7鬆綁！2／7起「有症狀才篩檢」細節曝　不只入境「接觸者也適用」

iRent傳10萬筆個資外洩　公總行政檢查！未改正最高可罰20萬元

死亡+48！40多歲女快篩陽「6天後家中昏迷亡」　死因曝光

快訊／連7升！本土+31501「增幅達92.9%」　40多歲女染疫家中昏迷亡

2023平溪天燈節2月5日、11日登場　交通管制一次看

台中最美天際線！　中台灣電影中心點燈...夢幻牆面成打卡夯點

6台人共食拉麵被罵怒給負評　日本旅台作家「1舉動」網讚爆

逾4成大學生選錯科系！牧羊人計畫舉辦32場講座「即起免費報名」

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

玩太嗨！３男列車到站睡死　友下車拍窗...見車開走笑翻

調皮爸模仿汪喘氣呼吸　哈士奇0表情看傻眼XD

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

王大陸告白蔡卓宜：會陪妳一輩子❤　遺憾母親不在了…她對天喊「媽媽」

白天「戽斗星球樂園」遊園　晚上周邊看燈會...劍湖山推雙人套票

鼓勵電子產品用再生料　環保署推85折綠色費率「年減1700噸塑膠」

0+7鬆綁！2／7起「有症狀才篩檢」細節曝　不只入境「接觸者也適用」

iRent傳10萬筆個資外洩　公總行政檢查！未改正最高可罰20萬元

死亡+48！40多歲女快篩陽「6天後家中昏迷亡」　死因曝光

快訊／連7升！本土+31501「增幅達92.9%」　40多歲女染疫家中昏迷亡

2023平溪天燈節2月5日、11日登場　交通管制一次看

台中最美天際線！　中台灣電影中心點燈...夢幻牆面成打卡夯點

6台人共食拉麵被罵怒給負評　日本旅台作家「1舉動」網讚爆

逾4成大學生選錯科系！牧羊人計畫舉辦32場講座「即起免費報名」

劉榮華到味全龍春訓客座　與兒子劉家愷合體

白天「戽斗星球樂園」遊園　晚上周邊看燈會...劍湖山推雙人套票

112年池上鄉擔飯傳濃情　元宵祈福繞境活動

2022亞洲供應鏈市值百大企業榜出爐　台積電蟬聯冠軍

新竹縣當選議員涉賄！選前找樁腳「每票1千」　判刑3年8月

鼓勵電子產品用再生料　環保署推85折綠色費率「年減1700噸塑膠」

莫文蔚開工「52歲老態近照曝光」！憔悴臉蛋遮不住　網驚：認不出

NCC今年不動《數位中介服法》　OTT TV優先保護消費者權益

劉雨柔「被逼做決定」凌晨悲吐心聲！再多眼淚也喚不回：沒辦法坦承的關係

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」　用棉花棒也GG了

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

生活熱門新聞

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

今晚轉雨！　「立春」下最大

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

台南夯店清水堂「周休5日」　饕客：吃冰更難了

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

《灌籃高手》票房破3億！真人版彩子現街頭

即／17縣市低溫特報　清晨下探11度

台人寧願出國！過來人揭拒國旅原因

12生肖2月運勢曝！命理師：「這類人」財運超旺

不用等到閏二月！立春就拜土地公　招財「5水果」必備

灌籃高手排第2！台灣日本電影票房前10名曝

更多熱門

相關新聞

崩塌蘇花公路大清水段加固邊坡　2/1起「連24天管制通行」

崩塌蘇花公路大清水段加固邊坡　2/1起「連24天管制通行」

台9線蘇花路廊大清水隧道1月11日午夜崩塌，15日搶通後管制3時段通行，春節因應疏運不管制，不過後續將持續施作邊坡加固工程，公路總局表示，和仁至崇德2月1日上午8時起至24日中午12時止，連續24天將管制通行，每整點放行15分鐘。

韓客平溪「放天燈」飄進民宅　卡鐵皮屋簷險釀災

韓客平溪「放天燈」飄進民宅　卡鐵皮屋簷險釀災

春節走春倒數！平溪3景點一次玩　一條龍玩法看這邊

春節走春倒數！平溪3景點一次玩　一條龍玩法看這邊

春節必塞　台東富岡交通管制加強違規取締

春節必塞　台東富岡交通管制加強違規取締

大清水隧道搶通　3天內分時段通行夜間封閉

大清水隧道搶通　3天內分時段通行夜間封閉

關鍵字：

天燈平溪管制

讀者迴響

熱門新聞

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

失戀看A片看到哭　一票妹子湧入安慰：我也是

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

前夫騙光積蓄！女星宣布下海陪酒

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

獨／好市多新卡曝光！　富邦新戶滿額送500元好多金

乙武洋匡分手混血女友！　偕嫩妹同居

新娘丟捧花　小姑美到搶走全場目光

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

今晚轉雨！　「立春」下最大

余正煌遭爆「考績乙」　調查局回應

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

身分證「0123」中2碼鮑魚吃到

台南夯店清水堂「周休5日」　饕客：吃冰更難了

更多

最夯影音

更多
日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手
站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面