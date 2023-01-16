蘇花大清水隧道搶通！分時段通行夜間封閉 　1／19後不管制

▲蘇花公路大清水南口明隧道路段經4天日夜不間斷積極搶修，已於1／15日17時搶通。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

蘇花公路台9線大清水南口明隧道路段11日深夜發生上邊坡坍塌造道路阻斷，經公路總局第四區養護工程處4天日夜不間斷積極搶修，已於15日17時搶通，考量夜間無法有效監看上邊坡，在17時～19時開放通行後，實施夜間封閉道路。

管制路段：北端台9線仁水隧道北口(台9線154K+787)，南端崇德管制站(台9線166K+700)。放行時段災害現場已安排人員警戒管制，請用路人小心駕駛、依序通過。

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考量邊坡仍有不穩定因素，後續現場持續辦理邊坡防護作業，16日～18日連續三天每日放行上午5~8時、中午11~13時、傍晚17~19時3個時段，夜間封閉管制，請用路人配合管制，提前規劃行程。於1月18日17時之後至1月31春節期間不管制交通。

第四養工處表示，如遇天候狀況不佳或持續落石有擴災之虞時，搶修團隊仍不排除立即封閉道路，禁止人車通行，待無安全疑慮再開放通行。

公路總局籲山區道路豪雨或連續降雨，易發生落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後降雨期間進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。