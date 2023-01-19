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春節必塞！台東富岡區規畫交通管制　加強違規取締

▲富岡濱海景觀大道及富岡街等道路實施「單行道管制」。（圖／台東縣警察局提供，下同）

▲富岡濱海景觀大道及富岡街等道路實施「單行道管制」。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為疏導富岡地區春節人、車潮遽增，台東警分局規劃1月20日至1月29日每日上午8時至20時止，在富岡濱海景觀大道（東56線）及富岡街等道路實施「單行道管制」並且嚴禁違規停車，警方將派遣警力加強違規停車宣導及強力取締併排停車並拖吊。

▲富岡濱海景觀大道及富岡街等道路實施「單行道管制」。（圖／台東縣警察局提供，下同）

▲中華大橋至護漁區路段慢車道兩側擺放三角錐，防止右側違規超車，影響行車動線。

警方表示，富岡濱海景觀大道（東56線）往富岡漁港外環道路，僅開放北上單向通行，並於候船處禁止計程車及自小客車進入，以免影響港區交通，分局於該處設立指示牌，請民眾遵守現場員警指揮與管制規定，以維護交通順暢。

▲富岡濱海景觀大道及富岡街等道路實施「單行道管制」。（圖／台東縣警察局提供，下同）

歷年春節連續假期，台11線富岡濱海景觀大道（東56線）至富山護漁區，因道路縮減造成交通壅塞，請用路人盡量避開車多尖峰時段（北上10至12時、南下16-19時），為避免用路人違規行駛右側車道超車，警方將於中華大橋至護漁區路段，於慢車道兩側擺放三角錐，防止自小客車由右側違規超車，影響行車動線。此外，在富山護漁區、伽路蘭公園前常有民眾違規停車占用慢車道，也將加強取締違規停車，以避免壅塞，建議民眾提前規劃行程，避開車多時段。

台東警察分局長李益杰表示，民眾遇有車多時，請耐心等待，切勿違規駕駛，另為貫徹「酒駕零容忍」政策，有效防制酒駕事故，春節連假期間亦會加強稽查，如有飲酒必要，請多加利用指定駕駛、計程車、代客開車等措施安全返家。
 

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