崩塌蘇花公路大清水段加固邊坡　2／1起「連24天管制通行」

▲蘇花公路大清水明隧道路段邊坡加固，2月起管制通行，每整點放行15分鐘。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台9線蘇花路廊大清水隧道1月11日午夜崩塌，15日搶通後管制3時段通行，春節因應疏運不管制，不過後續將持續施作邊坡加固工程，公路總局表示，和仁至崇德2月1日上午8時起至24日中午12時止，連續24天將管制通行，每整點放行15分鐘。

公路總局表示，因應蘇花路廊台9線159.3k大清水明隧道辦理上邊坡保護施工，和仁至崇德路段自112年2月1日上午8時起～24日中午12時止，每日8時至21時進行施工管制，每整點放行15分鐘，假日不施工管制；放行時段災點施工現場安排1名邊坡瞭望人員監看邊坡狀況及2名交管人員警戒，請用路人小心駕駛並配合現場人員指揮依序通過。

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公路總局表示，該災點原有之混凝土明隧道已全數壓毀，上邊坡仍處於不穩定高風險狀態，於地震或降雨時易發生不可預期落石，經與業界學者、專家評估搶修復建策略，將採鋼構明隧道銜接復建，原遭壓損之2.5公尺鋼構明隧道將一併進行改建。

公路總局指出，原鋼構明隧道設計採可承受落石衝擊力約5t/m2，本次災害造成靠近山側鋼柱局部變形挫曲，復建之鋼構明隧道將增設橫梁加勁補強，以提升整體結構承載力，因鋼構明隧道施工期達8個月，在未完成鋼構明隧道前，將先行辦理本次邊坡補強及施作鋼棚架，預定112年4月底前完成，提升落石防護功能。