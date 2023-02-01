好市多1物特價！他狂搬15包「疊得比人高」　內行秒懂：爽賺

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好市多衛生紙特價！他狂搬15包「疊得比人高」　內行秒懂：爽賺

▲▼ 。（圖／曹文興藥師提供）

▲好市多衛生紙特價。（圖／曹文興藥師提供）

記者曾筠淇／綜合報導

昨天（1月31日）有網友注意到，好市多的三層式抽取衛生紙限時特價359元，優惠期限至今（1）日。而他今天再度衝好市多，目睹有人一次抓了15袋以上的衛生紙，「最後一天搶翻！」

曹文興昨天告訴《ETtoday新聞雲》記者，他去好市多高雄中華店時，發現120抽、24包的好市多的三層式抽取衛生紙特價359元，也就是折扣30元，優惠期間至今（1）日，數量有限，售完為止

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稍早，曹文興也透露，他今天去高雄最大間的大順店看看現場購買狀況，結果先是目睹2位阿姨買5袋，把購物車塞滿滿，接著又見超狂一幕。從他分享的照片可見，雖然是平日，但結帳人潮還是不少，且幾乎每個人都有帶走衛生紙。

▲▼ 。（圖／曹文興藥師提供）

▲▼民眾搶購。（圖／曹文興藥師提供）

▲▼ 。（圖／曹文興藥師提供）

其中，更有一台購物車內的衛生紙被疊得比人高，整車至少有15袋，除此之外，該客人還買了不少科克蘭鮮奶，相當大手筆。對此，曹文興也不禁直呼，「最後一天搶翻！」

浮誇的現場照片曝光後，也引發不少網友討論，「我瞬間看到了好多卡稱（屁股）喔」、「每個人只有一個咖噌（屁股）」、「還是貴爆，Costco衛生紙真的是在買信仰的」、「單價高，但用過真的就回不去，紙比其他品牌都厚」。還有些網友猜測，「這是代購的吧？有扯」、「代購又出動了～反正賣不完就再退回去就好，零成本爽賺」、「代購的買好買滿」、「營業用的吧」。

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