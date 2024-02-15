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春節後搶便宜！三星折疊機狂降萬元　平板五千有找

▲三星折疊機Galaxy Z Flip5（8GB+256GB）狂降萬元。（圖／傑昇通信）

▲三星折疊機Galaxy Z Flip5（8GB+256GB）狂降萬元。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

搶開工換機商機，通路廠商也祭出開工開學購機優惠，包含 iPhone 15 Pro 享 3,510 元的折扣、三星折疊機 Galaxy Z Flip5 降萬元，學生族群即將於明（2/16）開學，開學必備的平板下殺五千有找、指定手錶及耳機 63 折起。

傑昇通信延續農曆春節買氣，其中在台銷售名列前茅的iPhone 15 Pro（256GB）買到現省3,510元、iPhone 15 Pro Max（256GB）也有 9 折優惠；另外，早前消息指出新款iPad將調漲售價，會全產品線或只針對特定機型調漲，得等到今年蘋果舉辦的特別活動上發佈，隨著目前市場上免萬元iPad的庫存見底，傑昇通信推出iPad 10.9 10代 WiFi（64GB）結帳再便宜1,910元。

三星折疊機 Galaxy Z Flip5（8GB/256GB）封面加大、自拍更便利，搭載高通S8 Gen 2 For Galaxy旗艦級處理器、掀開後6.7吋內螢幕、3,700mAh 電池與無線快充、無線電力分享等各種 5G 旗艦手機規格，年後更狂降萬元來到22,290元的甜蜜點；開工開學期間，指定購買醫美級自拍機vivo V23，限定星塵黑色，直接半價，此時正是入手的好時機。

暫時沒有5G手機使用需求的消費者也不用擔心，擁有6.7吋HD+螢幕、5,000萬畫素和輔助鏡頭的組合，電池容量5,000mAh的realme C51，也下殺到3,190元，不少人會購入孝順長輩；除了開工購機優惠的機型促銷外，明天即將開學，傑昇通信也針對學生族推出平價平板及智慧穿戴周邊等夯品，加碼內建11吋螢幕與8,000mAh大容量電池的紅米Pad SE（4GB/128GB），指定薄荷綠色，五千有找。

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