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全聯「過年鐵盒1神物」降到100元！內行驚：一口氣搬3盒

▲▼ 。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

▲小泡芙價格手寫改成只要100元。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

網搜小組／劉維榛報導

年後撿便宜！一名網友驚呼，在全聯看到一款小泡芙鐵盒款特價100元，引來4000多人朝聖，「我們這裡4間都買不到了」、「我今天去全聯只剩3盒，一口氣都帶回家」；還有網友也分享，原價近300元的蛋捲鐵盒也降為119元，「禮盒都是年後便宜到不行！」此外，7-11、全家禮盒也有5折、69折不等的優惠。

一名網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》熱心分享，在賣場禮盒區驚見特價神物，「這支小泡芙禮盒變100元而已！超便宜！」事實上，該款鐵盒泡芙原售價250元，降到150元後，如今價牌被手寫只賣100元。

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好康消息曝光後，引來4000多人驚呼，「台中精誠店還有10盒，搶啊」、「趕快來買備糧」、「真的有便宜」、「剛剛買了」、「年後搶便宜，才是王道」、「我跑了5間都沒有小泡芙了」、「買到剩下的2盒」、「感謝！買到2盒，剛好要出國，送朋友都好適合」、「我今天去全聯只剩3盒，一口氣都帶回家」、「我們這裡4間都買不到了」。

不僅如此，另一名網友也在同社團直呼，過年前去全聯買菜，看到多款禮盒一度手癢想買，年後再去超市一趟，驚見義美禮盒都降價促銷優惠，「蛋捲鐵盒一盒原價$298現在特價$179 ，竟然價差$119，對於愛蛋捲的我，立馬買了5盒！」

對此，有內行笑稱，「照往年慣例...元宵那時候最便宜」、「年後送禮比較省錢」、「過了元宵就不算新年了，所以...這幾天禮盒會越來越便宜」、「現在沒賣完的福袋好像也在特價」、「看效期會有折扣，廠商回收運輸和倉儲成本反而貴」。

除了超市外，超商年節禮盒也特價出清，有網友在臉書社團《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》表示，「全家早就開始69折了，小七則是今天已經開始5折」、「全家從2/15~2/20打69折～剩下幾天囉」、「7-11只有部分5折喔，有的還在2件95折」。

查看全家禮盒，會直接在商品貼上69折貼紙，像是常見的海苔、蛋捲，以及卡通可愛聯名禮盒等；而小7部分，像是Hello Kitty聯名軟糖、餅乾系列，或是好想兔聯名羊乳片等，目前有限定5折優惠。

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