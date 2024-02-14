19歲女遭獸父性侵「小小一根又早洩」！房間留下精液衛生紙

▲台中獸父性侵19歲女兒，最高法院駁回上訴、全案確定。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者柯振中／綜合報導

台中一名男子阿德（化名）與19歲的女兒小花（化名）平時同居，沒想到他竟趁著按摩的機會，侵犯了親生女兒，因此被判刑1年2月。阿德對此不服、提起上訴，不過被最高法院駁回，全案確定。

根據判決書內容，小花原先是與生母同住，不過後來因為家庭因素，2018年間搬離，跑去父親的住處，與父親及父親的女友等人同居，小花擁有自己的房間，一家人相安無事。

不過，2020年某月，阿德趁著其他同居人熟睡時，透過通訊軟體傳送訊息給女兒，要求對方來到房間內幫他按摩，接著再趁機動手性侵。由於礙於親生父親的權勢，小花感到懼怕，也不曉得怎麼求援，只能忍了下來，並且躲回自己的房間。

豈料父親變本加厲，傳送了「剛剛舒服嗎」、「還要嗎」等訊息，在小花不敢反抗的情況下，進入女兒的房間動手性侵得逞。阿德逞慾以後，要求女兒不得對外張揚，更是將聊天紀錄給刪除，但小花實在承受不了壓力，透過通訊軟體向友人訴苦，並想要搬離住處。

▲阿德侵犯親生女兒，還將聊天紀錄刪除，要求不可張揚。（示意圖／記者周亭瑋攝）



阿德與女友對小花想搬離的意見不一致，小花感到十分苦惱，才將遭侵犯的事件告訴阿德女友的女兒，經過轉述以後，家裡其他成員才都知道這件事。阿德的女友得知，立即帶小花回房間，找到沾有精液的衛生紙團，並且帶去警局報案，全案因此曝光。

事後阿德否認侵犯，辯稱「有在女兒的房間內自慰」，才會留下沾有DNA的衛生紙團。不過，小花對此指證歷歷，證稱父親「生殖器小小1根」，且有早洩的情況，前後描述也一致，沒有矛盾之處，若非親身經驗，難以憑空杜撰。

因此台中地院、不採信阿德的說法，按照權勢性交罪判1年2月有期徒刑。阿德對此不服，提起上訴，不過遭到台中高分院、最高法院駁回，全案確定。