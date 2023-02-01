今晨5.7℃！　明變天「雨最多」時間曝

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（1日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣頭屋的5.7度。氣象局預報員葉致均表示，周六是水氣最多的一天。氣象專家吳德榮提醒，周六鋒面雲系移入，中部以北轉有局部短暫雨，下周一再度移入。

氣象局對17縣市發布「低溫特報」：

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►今晨至上午低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】

新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率。

葉致均接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天天氣滿穩定，僅花蓮、台東和恆春半島有零星降雨；今日應是近期最溫暖一天，北部、東半部白天高溫23-25度，中南部26-28度，高屏內陸地區可到30度，但清晨受輻射冷卻影響，西半部、東北部低溫11-13度，其他地區15-16度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



葉致均說，周四東北季風增強，影響到周日，周四、周五桃園以北、東半部有局部短暫雨，周六、周日加上華南雲雨區東移影響，雨區逐漸擴大，中部以北、東半部降雨機率提高，其中周四水氣稍多、周五減少、周六最多、周日又減少。

葉致均表示，這波冷空氣沒很強，僅反應在周四北部、東北部高溫下降，來到17-20度；其他地區沒太大變化，但周六、周日雲量增多，高溫也會稍下降。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周六鋒面雲系移入，北台稍轉涼，中部以北轉有局部短暫雨；周日白天起雲系減弱、北移，降雨減緩，氣溫略升；下周一鋒面雲系再度移入，中部以北轉有局部雨；下周二雲系減弱遠離，天氣好轉，氣溫略升。

▼周四起水氣增多。（圖／資料照／記者李毓康攝）

