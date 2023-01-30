開工日清晨5.3℃　22縣市低溫特報！一圖看走勢「2區周四變天」

▲今晨受到「強輻射冷卻」影響，本島最低溫只有5.3度。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今晨受到「強輻射冷卻」影響，本島最低溫出現在基隆七堵、苗栗公館、苗栗三灣，皆只有5.3度。氣象局針對全台22縣市發佈低溫特報，不過白天起開始回溫，日夜溫差相當大，要特別注意。周四東北季風影響，大台北、東半部轉有雨天氣。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(30日)起至周三(1日)乾冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間「強輻射冷卻」加持，清晨非常冷，明天本島平地最低氣溫仍在6度左右，後天緩升至8度左右。此外，日夜溫差非常大，有心血管疾病及年長者仍應特別注意保暖。今日各地區平地氣溫：北部6至22度，中部6至24度，南部7至25度，東部9至25度。

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▲【橙色燈號(非常寒冷)】

桃園市、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

基隆市、臺北市、新竹市、新竹縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。（圖／中央氣象局）

周四(2日)東北風影響，大台北、東半部雲量增多，轉有局部短暫雨的機率，新竹以南晴朗穩定；北台白天稍轉涼，中南部影響不大。周五(3日)東北風減弱，天氣好轉、白天氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。周六(4日)、下周(5)日另一波鋒面通過，北台稍轉涼，迎風面轉有雨，但降雨的影響範圍？模式調整中，續觀察。

另外，氣象局針對全台22縣市發佈低溫特報。其中新北、桃園、苗栗、南投為橙色燈號「有6度以下氣溫發生的機率」，基隆市、臺北市、新竹市、新竹縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣為黃色燈號、有10度以下氣溫發生的機率。

▲開工日天氣走勢。（圖／中央氣象局）

氣象局粉專「報天氣 - 中央氣象局」貼出兔年開工天氣，指出前半周各地晴朗、逐日漸升溫；後半周北東濕涼、周末水氣增。提醒溫度起伏變化大，尤其在輻射冷卻影響下，周一到周三(30~2/1)夜間清晨仍非常寒冷，早起或晚歸一定要注意保暖。