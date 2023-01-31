今晨3.9℃！全台18縣市低溫　周四起2波變天點曝光

▲白天起氣溫回升，日夜溫差極大。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

受到「強輻射冷卻」加持，今晨最低溫出現在06:00峨眉3.9度。氣象局針對全台18縣市發佈低溫特報，其中新北、桃園、新竹、苗栗、雲林、臺南及金門為橙色燈號，有6度以下氣溫發生的機率。白天起氣溫回升，日夜溫差極大。後天東北風影響，北海岸、大台北東側轉有雨，新竹以南晴朗穩定，周末另一波鋒面接近，中部以北局部有雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(31日)、明(1日)兩天乾冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間「強輻射冷卻」加持，明晨本島平地最低氣溫仍在6度左右，還是非常冷。此外，今、明兩天日夜溫差皆非常大，有心血管疾病及年長者仍應特別注意保暖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全台18縣市低溫特報。

氣象局針對全台18縣市發佈低溫特報：

【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、臺南市、金門縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

臺北市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

周四(2日)東北風影響，北海岸、大台北東側及東半部雲量增多，轉有局部短暫雨，新竹以南晴朗穩定；北台稍轉涼，中南部影響不大。周五(3日)東北風減弱，氣溫略回升，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率。周六(4日)、下周(5)日另一波鋒面接近，北台稍轉涼，中部以北轉有局部短暫雨，下周一(6日)鋒面北移，天氣好轉，氣溫回升。周四起短波變化快速，模式持續微調，應續觀察。

▼左圖：31日4：40真實色雲圖顯示，台灣上空晴朗，東部海面有零散低雲。右圖：4：50雷達回波合成圖顯示，陸上無降水回波。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）