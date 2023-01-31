怪怪的！議員爆台灣燈會「日文文法錯誤」　連日本人都看不懂

▲台北市議員張志豪發現，交通部與北市府合作的台灣燈會日文，文法出現許多錯誤，連日本人都看不懂。（圖／台北市議員張志豪提供）

記者袁茵／台北報導

睽違23年重回台北市舉辦的台灣燈會將於明（2月1日）試營運，2月5日正式登場，此次為交通部觀光局與台北市政府合作舉辦，31日為此進行試營運亮燈記者會；但民眾黨台北市議員張志豪發現，位於中央展區的歡樂派對區，出現了文法有問題的日文，且連日本朋友都說「完全看不懂」。

2023台灣燈會將於2月1日起至4日試營運，並在2月5日至19日盛大開展，此次燈會由交通部觀光局、台北市政府合作舉辦，其中交通部設的中央展區位於國父紀念館、市府前廣場，包括1座主燈、3座副燈，以及6大主題燈區；而台北市長蔣萬安31日傍晚與交通部觀光局代表一同出席台灣燈會試營運亮燈記者會，歡迎民眾來北市來場燈會小旅行。

但台灣燈會正式營運即將開始前，民眾黨台北市議員張志豪透過臉書爆料，燈會出現了連日本朋友都看不懂的日文。而張志豪31日晚間接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，自己的助理在日本長大，日文能力非常強，到議會上班前經過北市府對面、議會周遭的燈區時，發現有很多中文、英文、日文字樣，但日文內容卻讓人看不懂。

張志豪提及，該助理參考旁邊的中英文後，才知道該日文要表達的意思，並且再找真正的日本朋友檢視，結果連日本人都說「完全看不懂在寫什麼」，而他發限時動態後，也出現日本人回應「看不懂」、「文法有很大問題」等留言。

張志豪說，該區域還有很多句日文，照片中的日文為最離譜內容，其他雖然不正確但勉強看得懂，台灣人幾乎認為「台日友好」，卻在如此盛大的台灣燈會出現此情形，「這樣有點怪。」

據了解，出現日文問題的燈區為交通部觀光局的中央展區歡樂派對燈區；對此，交通部觀光局晚間向《東森新媒體ETtoday》回應，中央展燈是於2月5日開始上燈，廠商目前還在佈燈階段，觀光局尚未審核與正式驗收，出錯的部分已先請廠商撤下，等待修正後再重新上架，時間約花1至2天，一定會在開燈前完成修正，最晚2月4日完成驗收。